赴韓刷卡注意！一票人「VISA遭重複請款」 部落客教3步驟解決

部落客提醒，近期有多位旅韓遊客的信用卡帳單出現「2筆一模一樣的扣款紀錄」，請民眾務必查帳確認。（示意圖／unsplash）

出國開心購物卻被多扣錢！旅韓部落客「不奇而遇 Steven & Sia」示警，近日接獲民眾反映，信用卡帳單出現「2筆一模一樣的消費紀錄」，且多集中在12月中旬、使用VISA實體卡於韓國消費，疑似發生「重複請款」，提醒近期有赴韓刷卡的民眾務必立即查帳。

部落客在臉書粉專發文表示，近幾天有不少網友私訊詢問「為什麼我的信用卡帳單上，出現2筆一模一樣的消費？」而從目前收到的回報來看，有3個共同點，包括「消費地點都在韓國」、「使用的是VISA實體卡（不限單一銀行）」、「發生時間多半落在12月10日至12月14日之間」。

廣告 廣告

部落客提到，最多人反映出現異常帳務的地方是Olive Young，特別是明洞、弘大大型分店，其次為Lotte Mart、E-Mart、新世界免稅店、新羅免稅店、部分連鎖咖啡店（如Mega Coffee），就連在超商儲值WOWPASS或NAMANE時也遇到問題。

部落客提醒，如果最近有在韓國使用過VISA實體卡，可以立即打開信用卡APP確認，上述店家只是「回報數量較多」的例子，並不代表只有這些地方才會發生。

部落客指出，此次災情為金融業中所稱的「重複請款」（Duplicate Transaction），可能是刷卡當下系統不穩，第1筆其實有刷成功，但刷卡機沒回應，店員再刷1次，結果2筆都被送進系統；或是銀行跟VISA結算時同步延遲，導致同一筆交易被「算了2次」。

若遇到疑似「重複請款」的狀況，部落客建議民眾先檢查帳單狀況，確認「兩筆金額是否完全相同」、「店家名稱是否一致」、「交易時間是否非常接近」，要是三者皆符合，通常銀行會先以「重複請款」的方向來處理。

部落客說，此時可以先觀察3至5個工作天，由於不少此類交易，會在清算階段由銀行或卡組織進行調整，過個幾天可能會看到其中一筆狀態變成「已取消」、「沖銷」或「Reversed / Void」，如果帳務有自行調整完成，就無需額外處理。

部落客表示，若5天後仍顯示2筆「已請款」，請民眾直接聯絡發卡銀行客服，並清楚說明「實際情況」，像是「我在12月XX日於韓國使用VISA實體卡消費，帳單上出現2筆相同金額、相同店家的交易，但我只有1次消費，請協助確認並處理帳務異常。」到時候銀行會依實際狀況，判定是「重複請款」或「其他交易異常」，並依流程協助後續處理。

貼文曝光後，不少網友紛紛在底下留言，「還好看到你的這篇，去查看，發現好幾筆被重複刷，謝謝」、「我3筆各被刷3次，謝謝提醒」、「我被重複刷了4筆，重點的是醫美那一筆超大金額…差點瘋了」、「我朋友去首爾刷LINE PAY跟刷卡回國後還一直跳出被盜刷，直接嚇到停卡，感覺最近韓國刷卡不安全」、「我的Uber也被多刷3筆了」。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

警察追張文「為何不用槍」？ 網哀嘆現況：報告寫不完恐還得賠錢

遭刺殺亡「騎士也是英雄」！ 網淚別忘了他：還揮手叫警察抓嫌犯

張文砍人釀4死11傷！網問「若開車撞死他會怎樣？」 律師解答：恐淪被告