赴韓打拼10年終於在台開唱！子瑜哽咽「很多次想放棄」鞠躬：很想家
娛樂中心／綜合報導
台灣女孩周子瑜獨自赴韓闖蕩，花了整整10年，終於以「台灣女兒」的身分站上高雄開唱的舞台。演唱會尾聲，她努力克制情緒，深吸一口氣後說出：「我有話想說。」接著拿出準備好的小抄，坦白這些年曾數次想放棄，心中的熱情一度熄滅，也很想家，子瑜一度哽咽，讓全場也跟著紅了眼眶。
子瑜在台上哽咽表示，從練習生到出道這十多年來，她的心情始終矛盾又複雜。（圖／翻攝畫面）
子瑜在台上哽咽表示，從練習生到出道這十多年來，她的心情始終矛盾又複雜「有希望、有挫折、有孤單、有渴望。」她笑說自己其實只是喜歡在家唱歌跳舞，曾偷偷期待「有一天會不會變成明星」。那個小小的夢想點燃她心中的第一道火苗，但真正踏上這條路後，才發現這不只是辛苦，而是一條必須咬緊牙關走到最後的選擇。
子瑜拿出準備好的小抄，坦白這些年曾數次想放棄，心中的熱情一度熄滅，也很想家。（圖／翻攝畫面）
子瑜說：「好多次我真的想放棄，可是我還是選擇再相信自己一次，所以才走到今天。」然而在外界看似順遂的時候，她反而常感到空虛、迷惘，甚至懷疑自己是不是還適合站在舞台上。「努力越多，感覺卻越淡，也會很想家。那道火苗曾經小到幾乎快看不見。」子瑜強調，之所以沒有離開「不是因為乖、不是因為聽話」，而是因為她真的還渴望站在舞台上，「我知道那道火苗沒有滅，所以我願意繼續灌溉它。也許這條路沒有終點，但我會努力讓那道光再亮起來，相信它有一天會燒成最耀眼的火焰。」最後，子瑜向全場深深鞠躬：「謝謝每一位支持我的粉絲，也謝謝高雄為我們準備的一切。謝謝你們等了我這麼久，我真的愛你們」
