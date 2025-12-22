赴韓旅遊刷VISA卡遭重複請款 金管會：南韓某銀行系統失誤

逛街血拚還有追星看演唱會，韓國是國人熱門旅遊地點，不過近期社群上卻傳出，多位民眾反映，前往韓國持VISA信用卡消費，回國後檢查帳單，卻出現相同金額的多筆紀錄，疑似是被重複請款。

被重複請款民眾表示，「因為我其實本身是沒有記帳習慣的人，所以根本不會去看帳單，打開之後去對金額，發現有很多數字都一樣，打電話給信用卡公司，他就說的確授權碼都是一樣。」

民眾刷卡截圖，一筆韓元4萬7900元的消費，分別在12月16日、17日，甚至19日被請款3次，還有一筆韓元4萬1000元的消費，也分別在12月16日以及19日被重複請款。

金管會信託票券支付組曹副組長指出，「跟VISA國際組織有做一個初步的瞭解，緣由是因為韓國有一家收單銀行，它最近有清算系統有操作失誤的情況，VISA其實現在正在協助這個收單銀行，再重新執行沖銷交易，等韓國收單機構的帳務調整完成，其實它那個帳務就會自動變成是正常的。」

經過了解，不只台灣民眾受影響，全球多家發卡機構的持卡人，都有重複扣款狀況，若民眾有疑慮可請發卡機構調整。

信用卡達人寶可夢指出，「國際發卡組織，它們每天要處理的這個筆數大概都是上百萬筆、上千萬筆，所以它沒有辦法一一的去知道，這是錯誤的交易，為了自己的權益，還是要多多去看自己的帳單。」

專家則提醒，雖然這回屬於特例，但為了避免信用卡重複被店家誤刷或遭不肖人士盜刷，民眾還是得養成核對帳單的習慣。