赴韓旅遊恐吃不到鯽魚餅了… 「國民點心」攤販消失中

據南韓媒體今天（11/7）報導，過去在南韓街頭隨處可見的國民點心「鯽魚餅」，在原物料上漲，生意受衝擊的情況下，許多小販乾脆收攤不做，也讓不少喜愛鯽魚餅的民眾大嘆可惜。

據韓媒《亞洲經濟》報導，本月6日下午，韓媒記者來到首爾的江北區、道峰區、城北區與中區一帶，尋找販售鯽魚餅的商家，結果在網路地圖上顯示的15家攤販中，僅有3家營業中，至於其他間攤販，老闆要不是不在，不然就是連攤販都看不到。

據悉，鯽魚餅（붕어빵）是南韓街頭的特色小吃，與日本著名的鯛魚燒不同，在外觀上，鯽魚餅較長扁，雖然常見的內餡也是紅豆或奶油，但外皮偏酥脆，並非如鯛魚燒般的柔軟餅皮。

韓媒記者發現，即便是仍在販售鯽魚餅的攤販，售價也出現明顯變化，現在2個鯽魚餅，定價約1500至2千韓元（約31至42元台幣），較往年明顯上升。

根據韓國農水產食品流通公社的資料，截至本月3日，南韓的國產紅豆價格，已經來到每5百公克1萬3893韓元（約295元台幣），較去年同期上漲34.9%，麵粉也因為俄烏戰爭，從2022年以來一直維持高價位。

1名60多歲的鯽魚餅小販受訪表示：「最近麵粉和紅豆漲太多了，只能調整售價，顧客們都說『連鯽魚餅都變奢侈品了』，我可能撐到這個冬天結束，就收攤不做了。」

首爾市的資料顯示，市內的路邊攤數量，已經從2020年的6079間，減少至去年的4741間，短短4年間減少22%。

一名34歲的首爾居民感嘆說道：「現在路邊幾乎看不到鯽魚餅攤販了，只能在咖啡廳點來吃」、「無法在街頭吃著熱呼呼的鯽魚餅，真讓人覺得可惜啊。」

