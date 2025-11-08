赴韓旅遊注意！南韓兩大工會今示威 首爾市10萬人上街抗議、恐嚴重塞車

南韓首爾的街景。路透社資料照



據南韓媒體今天（11/8）報導，南韓兩大工會「民主勞總」與「韓國勞總」，今天在首爾市中心舉行示威，合計集會人數共10萬人左右，警方提醒，預計會出現嚴重塞車，請民眾多利用地鐵移動。

據韓媒《中央日報》報導，南韓工會「全國民主勞動組合總聯盟」（民主勞總）宣布，今天下午3時（當地時間）開始，將在首爾的奬忠壇路一帶舉行集會。該路段周邊就是知名觀光地「東大門設計廣場」。

另外，南韓另一大工會「韓國勞動組合總聯盟」（韓國勞總）也宣布，今天下午2時開始，將在汝矣大路一帶舉行集會。該路段周邊是著名景點「麻浦大橋」。

兩大工會申請的集會人數各為5萬人，合計約10萬人，將聚集在首爾市中心，民主勞總更計畫沿著首爾勞動廳的方向前進。

報導指出，今天在首爾舉行計畫的團體還包括：牧師全光焄領導的「自由統一黨」，將於下午1時起，在光化門至首爾市議會一帶，舉行約5萬人的集會；韓國佛教太古宗同樣在下午1時，於光化門廣場附近，舉行約6千人的集會。

警方表示，將在集會區域進行交通管制，並增派交通警察，引導車輛改道，「預計市中心會出現嚴重塞車，建議民眾盡量利用地鐵。」

