赴韓旅遊注意 南韓嚴格控管行動電源上機存放規定
因應行動電源起火事故頻傳，南韓大韓航空、韓亞航空等5家航空公司宣布，從1月26日開始，旅客雖然仍可攜帶行動電源上飛機，但嚴格禁止在機艙內充電，同時也需要嚴格遵守攜帶與存放規定，以降低飛安風險。（葉柏毅報導）
南韓媒體報導，包括大韓航空、韓亞航空、真航空、釜山航空與首爾航空等5家南韓航空公司，從1月26日起，不論國內線或國際線班機內，都全面禁止使用行動電源為手機、平板、筆電、相機等電子設備充電。
此外，旅客雖然仍可攜帶行動電源上機，但容量必須在100瓦時（Wh）以下，每人最多可攜帶5個行動電源，在登機前必須在每個行動電源採取措施，包括在充電孔上貼絕緣膠帶，同時每個行動電源都必須分別放入塑膠袋或是獨立收納袋中保存。
此外，行動電源帶上機後，必須存放在乘客伸手可及之處，例如前方座椅的置物袋中，或是前座下方，嚴禁放在機內上方行李架，因為一旦出現異常事故，可能延誤因應，進一步擴大為重大事故。
大韓航空表示，這次全面禁止機內使用行動電源，是為了確保航空安全的必要措施，敬請旅客配合。
