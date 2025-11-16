赴韓旅遊注意！南韓本週氣溫將驟降 首爾市「體感零下7度」

南韓本週氣溫將驟降，請赴韓旅遊的民眾注意保暖。圖為首爾的漢江公園前，大雪紛飛。美聯社資料照



據南韓媒體今天（11/16）報導，赴韓旅遊的民眾請留意，本週起南韓全境氣溫驟降，18日清晨首爾市的體感溫度，更降至零下7度，各地可能出現降雨或降雪，務必做好保暖準備。

據韓媒《中央日報》報導，南韓氣象廳今天宣布，從本日晚間開始，受到北方冷空氣的影響，氣溫將大幅下降，明天至後天（11/17至11/18）的白天氣溫，則會比今天（攝氏15至22度）還低約10度，比往年同一期間（10至16度）更低。

尤其是在18日，南韓大部分地區的清晨氣溫，將下降至零度以下，加上強風吹拂，體感溫度料將更低。

報導指出，南韓18日的最低氣溫預計為-7至5度，最高氣溫為4至12度。首爾市同日的清晨氣溫將降至-3度，體感溫度更僅有-7度左右，白天最高氣溫僅6度左右。

這波寒流將持續至20日，氣象廳提醒，氣溫劇烈變化，民眾應注意身體健康，另外，京畿道內陸部分可能結冰，請農民預先準備，降低農作物損害。

17至18日可能出現降雨或降雪，預估降雨量為：濟州島、鬱陵島、獨島（5至10毫米）；全北西海岸、全北南部內陸、光州、全南西部（5毫米）；忠南西海岸（5毫米以下）。

預估降雪量為：濟州島山區（1至5公分）；全北西海岸、全北南部內陸、光州、全南中部內陸（1公分）。

民眾也要注意強風，預計17日下午之前，在江原東海岸及慶北山區等地，瞬間風速可達每秒20公尺以上。

