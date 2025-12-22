赴韓旅遊注意！南韓鐵道工會明天總罷工 首爾市緊急加開列車

南韓鐵道工會明天大罷工。圖為南韓首爾的地鐵站。路透社資料照



據南韓媒體今天（12/22）報導，韓國鐵道公社（KORAIL）的工會宣布，明天開始大罷工，預估首爾市部分路段列車，可能減班25%，首爾市緊急指示加開列車，並延長巴士的尖峰發車時間，盼能減緩壅塞問題。

據《中央日報》、《韓民族日報》等韓媒報導，韓國鐵道公社（KORAIL）的工會預告，明天上午9時開始，發動全面罷工，由於韓國鐵道公社營運水仁盆唐線、京義中央線、京江線，並與首爾交通公社共同營運1、3、4號線列車，這些路段的列車，明天恐會減班25%。

報導指出，在首爾地鐵1號線，除了從首爾至清涼里等10站之外，均由韓國鐵道公社負責，另外，3號線的大化至紙杻，以及4號線的果川線、安山線，都是韓國鐵道公社的營運路段。

為了因應大罷工，首爾市提出緊急對策，首爾交通公社將於1、3、4號線，增加18班列車運行。

在市內巴士部分，344條一般巴士路線，將發車尖峰時段延長1小時，從原本上午7至9時、下午5至7時，延長為上午6至9時、下午5至8時，盼能舒緩交通壅塞。

赴韓旅遊的民眾，可以透過公車站的顯示看板，或瀏覽TOPIS官網，掌握最新交通資訊。

