赴韓旅遊注意！南韓「黑心計程車」漫天喊價 外國客曝：下雪漲5倍

據南韓媒體今天（1/27）報導，許多赴韓旅遊的遊客，都會搭乘計程車等大眾運輸，但不少計程車業者鎖定演唱會場館、機場等地點，針對外國觀光客漫天喊價，甚至有人遇過當地司機，以下雪為理由，向他要求行情價5倍的車資。

據韓媒《中央日報》報導，本月23日晚間9時20分左右，位於仁川市中區永宗島的迎仕柏綜藝館，粉絲們聽完演唱會後，陸續走出場館，外頭大雪紛飛，道路旁停滿開著「空車燈」的計程車。

一名外國粉絲走向其中一輛計程車，用生澀的韓語詢問：「可以到仁川機場第二航廈嗎？」司機卻回答：「今天下雪，到那裡得收5萬韓元。」據悉，迎仕柏綜藝館與仁川機場第二航廈，距離僅3.8公里，依當地計程車正常跳表，車資通常僅1萬韓元，司機等於向外國客，報了一般行情的5倍價格。

來自中國的26歲遊客施偉（시웨이，音譯）透露：「之前在高陽市看演唱會，結束後要回到首爾，被司機收了15萬韓元」、「演唱會很精彩、場館也很棒，但計程車是最糟的體驗。」23歲的崔某則說：「很多計程車會拒載目的地太近的韓國人。」

報導指出，地方政府正在為「坑錢計程車」的問題苦惱，許多計程車司機以演唱會場館或觀光景點為中心，向外國遊客收取不合理的車資，仁川市26日公布的資料顯示，去年仁川機場與迎仕柏綜藝館一帶，投訴計程車的案件高達360件。

由於仁川機場與迎仕柏綜藝館屬於「計程車共同營業區」，首爾與京畿道地區的計程車，也能在當地合法營業，仁川市計程車業者抱怨：「很多人不知道這邊是共同營業區，只要一出現問題，就會被認為是仁川計程車業者的錯。」

以廂型車違法執業的「黑車」也越來越猖獗，這些業者會透過中國的網站或社群平台，招攬團體乘客，由於黑車沒有投保營業用汽車險，一旦發生事故，乘客無法獲得理賠，仁川警察廳指出，去年2月至10月，在仁川機場等地查獲的「無登記營業」非法運輸業者，共計466人。

演唱會場館周邊，貼了各種警告布條，寫著「若因非法計程車受害，請進行檢舉」。漢陽大學觀光學系教授李勳（이훈，音譯）指出：「計程車等大眾運輸，是外國觀光客來韓國，最先使用的服務，影響旅遊的第一印象，地方政府應強力進行宣導與取締。」

