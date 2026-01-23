赴韓旅遊注意！南韓5家航空公司拍板 1/26起「機上禁用行動電源」
據南韓媒體今天（1/23）報導，包括大韓航空在內，南韓5家航空公司決定，從本月26日開始，禁止乘客在機上使用行動電源，攜帶上機也須遵守容量與數量的規定，請赴韓旅遊的乘客事先查閱。
據《朝鮮日報》報導，南韓韓進集團旗下5家航空公司，包括大韓航空、韓亞航空、真航空、釜山航空、首爾航空，拍板新的營運政策，本月26日開始，國內線與國際線航班，機上全面禁止乘客使用行動電源，為手機、平板、筆電、相機等電子設備充電。
報導指出，近期多起機艙內行動電源起火事件，是南韓航空公司改變政策的考量因素，去年10月，易斯達航空禁止在機上使用行動電源，成為南韓首家宣布這項政策的航空公司，濟州航空也從本月22日實施禁令，預計會有越來越多家公司跟進。
不過，將行動電源攜帶上機，仍然被允許，乘客應遵守容量與數量限制，並在登機前先以絕緣膠帶，貼住行動電源的充電孔，並將行動電源分裝在獨立密封袋當中。
另外，將行動電源帶上飛機後，不能放在行李架上，應放置於「乘客能立即伸手觸及」的空間。
