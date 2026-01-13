赴韓旅遊注意！首爾公車大罷工「運量僅平時6%」 市府急增地鐵班次

首爾公車大罷工，運行車輛僅剩平時的6%。圖為首爾公車示意圖。路透社資料照



據南韓媒體今天（1/13）報導，首爾公車工會今天凌晨宣布，展開無限期大罷工，今天上午市內約7千輛公車，僅有478輛運行，運行數量剩平時的6%左右，首爾市府緊急增加地鐵班次，希望減輕市民不便。

據韓媒「News1」報導，首爾市公車工會和首爾市公車運輸協會，今天凌晨1時30分宣布，由於勞資談判破裂，凌晨4時起展開無限期罷工，首爾市府成立緊急對策本部，投入包車與免費接駁車，支援市民的上下班通勤路線。

今天上午6時至9時，首爾市各行政區，共計投入677輛包車、運行134條路線，載運1萬8056名乘客，統計顯示，同一時段內，市內公車的395條路線當中，僅有129條（佔32.7%）運行，首爾市的7018輛公車，僅有478輛運行（佔6.8%），嚴重影響市民通勤。

為了因應公車不足的狀況，首爾市也延長地鐵營運時間，尖峰營運時段從原本的上午7時至10時、下午6時至9時，調整為上午7時至11時、下午6時至10時，末班車的發車時間，則從凌晨1時，延後至凌晨2時，每日增開172班列車，預計持續至罷工結束。

需要了解最新交通動態的民眾，可以關注首爾交通資訊中心「TOPIS」、市府官網與社群媒體、道路上的電子看板，以及公車站的顯示螢幕。

首爾市府說明，正在盡力促成勞資雙方達成協議，讓大眾運輸盡快恢復正常，並持續監控道路交通狀況，減輕市民的不便。

