赴韓旅遊記得保暖！南韓最強寒流發威 本週體感「驟降零下20度」

據南韓媒體今天（1/18）報導，南韓今冬最強寒流來襲，20日開始可能出現零下15度的嚴寒，體感溫度甚至會驟降至零下20度，且這波寒流時間較長，持續時間約一週，前往南韓的旅客，記得注意保暖措施。

據韓媒「Edaily」報導，南韓氣象廳指出，隨著週末來到尾聲，南韓將迎來今年冬天最強的一波寒流，從本月20日清晨，持續至26日為止，內陸地區將出現零下15度的嚴寒天氣。

18日夜間的江原地區，以及19日清晨的中部地區、全羅北道一帶，預計會有1公分左右的降雪或降雨。

氣象廳說明，西北方的冷空氣，持續流向南韓，判斷這不僅是今年冬天最強，也會是持續時間最長的一波寒流。

氣象廳提醒，內陸地區的體感溫度，恐降至零下20度左右，民眾外出時務必穿著保暖衣物，做好自身健康管理。

報導指出，26日前後，上層氣壓系統緩解，氣溫將略為回升，但仍低於往年平均值，氣象廳呼籲：「長時間嚴寒可能導致災情，請免疫力較低的長者、兒童，盡量避免戶外活動。」

