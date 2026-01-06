赴韓旅遊「上廁所別忘了消費」 路人當公廁用、咖啡廳老闆急報警

在南韓使用店家廁所，大多需要消費。咖啡廳示意圖。pexels



據南韓媒體今天（1/6）報導，近日在南韓社群媒體上，一名網友表示，他與家人前往一家咖啡廳，使用店家廁所，咖啡廳老闆要求他消費，雙方爆發爭執，最後連警察都出面調停，也引發網路熱議。

據韓媒《中央日報》報導，南韓京畿道議政府市一家咖啡廳，近日爆發糾紛，有名網友在社群平台貼文，表示上個月27日與家人外出，突然想上廁所，於是走進一家連鎖咖啡廳，使用洗手間。

這名網友表示：「我要離開廁所時，老闆在門口張開雙手擋住我，並向我說『外人禁止使用廁所，必須點東西才能離開』。」

貼文寫道：「我立刻90度鞠躬道歉，向老闆說『天氣很冷，我的孩子還站在外面，下次來一定會消費』，但老闆仍不讓我離開。」

網友說明，他的妻子最後決定，買一瓶1400韓元（約30元台幣）的飲料，但老闆要求他們點咖啡，雙方僵持2分鐘左右，結果老闆竟報警處理，在警方協調下，才化解衝突。

事件在網路上引發議論，咖啡廳老闆今天受訪反駁，他沒有用雙手阻擋對方，也沒有聽到「孩子站在外面很冷」等對話，當事人更沒有90度鞠躬道歉，老闆強調，只是告知對方：「不能只使用洗手間，請您點餐。」

報導的留言區，也有許多網友表達看法，有人批評使用廁所的當事人：「不過就是買一杯咖啡，就能解決的事情，非得要免費用別人廁所，是這個人的錯吧」、「用別人的東西，本來就要做出補償，歐洲也會收廁所使用費」、「衛生紙、肥皂、水都要錢，為什麼用別人的東西，還覺得理所當然？」

不過，也有網友感嘆：「如果對方很急，應該要讓他使用吧」、「服務業不要只想著錢」、「被強迫消費，這飲料喝得下去嗎？」

