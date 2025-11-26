赴韓注意了！首爾地鐵2工會12/12起全面罷工 遊客可參考2大方案

南韓首爾地鐵的第1工會、第3工會將於12月12日起發動罷工。（Pixabay／Image by 스마트랜스）

南韓首爾地鐵的第1工會、第3工會將於12月12日起發動罷工。第3工會主張，因首爾市主辦活動而衍伸的人事費用，應由市政府支持，且希望擴大員工招募以補足人力短缺。

據《韓聯社》報導，營運首爾地鐵1至8號線的首爾交通公社第3工會「正確勞動組合」被稱為「MZ工會」，今（26日）召開記者會時表示，「如果首爾市持續無視員工合理且合乎常識的聲音，將於下月 12 日正式進入總罷工。」此前，第1工會「首爾交通公社工會」昨（25日）也將預告將於12月12日全面罷工，並喊出「薪資倒退正成為現實」。第2工會也正討論自12月中旬發起發動總罷工的方案。

廣告 廣告

第3工會委員長宋時英（音譯）表示，「諸如煙火節、無人機表演等首爾市主辦的活動，或因路線延伸增加的人事費，卻要求從員工的加薪額度中解決，這完全不合理。」由於屆齡退休等因素影響，首爾交通公社今年不足的人力超過1,000人，若只招200多人，「無法正常營運，也無法確保最低限度的安全」，目前仍在進行實務協商，「但若協商破裂，從勞動團體的角度來說，除了罷工別無他法。」

營運首爾地鐵1至8號線的首爾交通公社，有第1工會「民主勞總首爾交通公社工會」、第2工會「韓國勞總首爾交通公社統合工會」、第3工會「正確勞動工會」，以今年7月為準，占比分別為57.4%、16.4%、12.6%。目前3個工會的薪資與團體協約相關事項均已在地方勞動委員會的調解中止，且爭議行為均已通過贊成票，取得合法罷工權。

由於年末恐會交通大亂，因此建議遊韓旅客提早準備替代方案，諸如調整行程，將活動集中在同一區域，減少跨區移動的需求，遇上有預約的行程可先預留多一點交通時間，避免因延誤而打亂計畫。若地鐵班次縮減或停駛，也可善用其他大眾運輸交通工具，諸如首爾公車、機場巴士、KTX／ITX等地上鐵，至於市區短程也可選擇Kakao T、Uber Taxi 等叫車服務。

更多鏡週刊報導

南韓濟州爆嚴重車禍 他開車爆衝釀10傷、3人心跳驟停

基本的禮貌呢？首爾景福宮驚爆疑中國客當眾便溺 南韓人全怒了

點365元鹹酥雞就台女拜金？網列24超扯條件 狂酸「霸道羅漢腳」