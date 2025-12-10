赴韓注意交通路線！韓國鐵道、首爾地鐵罷工

▲韓國鐵道公社與首爾交通公社的工會將於11日起罷工，首爾市府急推出替代方案，避免影響交通。圖為韓國首爾街頭。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 赴韓國旅遊注意！韓國鐵道公社與首爾交通公社的工會預告11、12日相繼發動罷工，影響範圍將擴及全國鐵道及首都圈地鐵運輸，首爾市也緊急啟動運輸對策，旅客仍須多加注意並預備替代路線。

《韓聯社》報導，韓國鐵路公司（KORAIL）與全國鐵道工會勞資雙方10日進行談判，但30分鐘就宣布破局，工會預告將於明天開始無限期罷工，工會要求在今年的薪資談判中「實現績效工資正常化、整合高速鐵路以及建立安全措施」。

罷工期間，首爾地鐵將按正常時間的75.4%運行，KTX將按正常時間的66.9%運行，新村線普通列車將按正常時間的 59% 運行，無窮花號普通列車將按正常時間的62%運行。

首爾市府表示，明天上班尖峰時段開始將增加市區公車，市區公車共344條一般路線的尖峰時段各延長1小時，預計可增加約2538班次。

地鐵方面，交通公社工會宣布自12日起罷工，首爾市府指出，12日起上班時段（上午7至9時）1至8號線將維持100%正常運行；下班時段（下午6至8時）2號線、5至8號線也將100%正常運行，整體運行率維持在88%左右。9號線照常運作。

在鐵道工會與交通公社工會同時罷工的情況下，首爾市府將多投入161條公車路線，較平常增加1422班次；地鐵部分，下班時段將在2至4號線預備5組緊急列車，必要時立即投入。

市府也確保已有1萬3千名左右職員不參與罷工，還有其他協助支援的人力，可達平時人力約80%，並將在31個繁忙車站配置124名市府人員支援站務工作。

首爾市政府交通局局長呂章權（音譯）表示，「我們正在盡一切努力減少地鐵對市民造成的不便，包括在罷工前調動所有可能的運力。我希望勞資雙方能夠盡快達成協議，以市民利益為先，我們將盡最大努力恢復地鐵運營。」

