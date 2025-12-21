赴韓注意！多人反映「刷卡重複扣款」 旅韓達人籲：檢查帳單

近期社群媒體上不少網友抱怨，疑似信用卡遭到重複扣款。

近期社群媒體上不少網友抱怨，疑似信用卡遭到重複扣款！旅韓部落客「不奇而遇 Steven & Sia」列出幾個「回報數量較多」的南韓店家，呼籲民眾務必要仔細檢查帳單。

近期有不少網友於Threads發文，透露自己去韓國旅遊卻遇到「重複刷卡」的情況，回報銀行後收到「這是韓國銀行的鍋，我現在只能等它退回來」。此外也有不少網友提醒，「最近有去韓國的請注意！」分享他原本檢查刷卡紀錄都沒事，不過昨日再次檢查卻發現真的被重複扣款。

「不奇而遇」近日撰文指出，「最近在韓國刷過卡的人，請花30秒檢查一下你的信用卡帳單！」同時整理相關的回報共通點，包含消費地點在韓國、使用的是Visa實體卡且不限單一銀行、時間多半發生在10日至14日間。他建議打開信用卡App確認一下消費明細，是否有兩筆一樣的消費。

「不奇而遇」整理，回報數量較多的店家，但不代表以下店家才會發生，諸如美妝店歐利芙洋（Olive Young）、樂天超市（Lotte Mart）、食品零售店易買得（E-Mart）、新世界免稅店（Shinsegae Duty Free）、新羅免稅店（The Shilla Duty Free）、在超商儲值韓國多功能支付卡WOWPASS和NAMANE、部分連鎖咖啡店如Mega Coffee。

「不奇而遇」直指，說白一點就是刷卡當下系統不穩，第一筆其實有成功，但刷卡機沒回應，店員再刷一筆，結果兩筆都送進系統，又或者是銀行與Visa結算時同步延遲，同一筆交易被「算了兩次」。若遊客帳單上出現疑似重複請款的狀況，「不奇而遇」建議三步驟流程處理。

「不奇而遇」表示，第一，先確認帳單狀況，檢查兩筆金額是否完全相同，店家名稱是否一致、交易時間是否非常接近，若三者皆符合，通常銀行會先以「重複請款」的方向來處理；第二，觀察3到5個工作天，因為不少此類交易，會在清算階段由銀行或卡組織進行調整，過個幾天可能會看到其中一筆狀態變成「已取消」「沖銷」「Reversed / Void」，若帳務自行調整完成，就無需額外處理。

最後一步為，若5天後仍顯示兩筆「已請款」，此時就可直接聯絡發卡銀行客服，並清楚說明實際情況，如：「我在 12/XX 於韓國使用 VISA 實體卡消費， 帳單上出現兩筆相同金額、相同店家的交易，但我只有一次消費，請協助確認並處理帳務異常。」銀行會依實際狀況，判定為重複請款或其他交易異常，並依流程協助後續處理。

