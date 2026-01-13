赴韓注意！首爾公車今起無限期罷工 首都圈通勤大亂

首爾市公車工會於13日起全面罷工。（示意圖／unsplash）

南韓首爾市公車工會因勞資協商破裂，於今（13）日凌晨首班車起展開無限期全面罷工，超過7000輛市區公車停駛，衝擊首爾及鄰近京畿道地區通勤族。首爾市政府緊急啟動非常輸運措施，加開地鐵、投入接駁車，力求降低交通衝擊。

根據《韓聯社》報導，「首爾市公車工會」與資方「首爾市公車運輸企業協會」於13日凌晨1時30分正式宣布，薪資談判最終破裂。事實上，雙方自前一日下午3時起，在首爾地方勞動委員會進行長達10多小時的馬拉松式協商，但始終無法達成協議，工會依原定計畫於凌晨4時發動罷工。

目前首爾共有64家公車公司、394條路線、7382輛市區公車，且全數工會皆參與罷工，正值寒流期間，外界憂心上下班交通恐陷入混亂。

此次爭議焦點在於「通常薪資」認定問題，資方表示，依據南韓大法院判決，須將獎金納入通常薪資計算，但為避免人事成本暴增，提議將獎金併入基本薪資，建立新的薪資體系，並提出總體10.3%的加薪方案；若未來法院最終裁定工時認定採納工會主張，也願意溯及適用。

然而，工會方面主張，通常薪資補發問題應排除在此次談判之外，要求在不調整薪資體系下，直接調薪3%、退休年齡延至65歲，並廢除薪資差別待遇。資方則反駁，若先調薪3%，再補發通常薪資，實際加薪幅度將高達約20%，屬於難以承受的要求。

首爾地方勞動委員會曾提出折衷方案，建議暫不處理通常薪資爭議，僅先調薪0.5%，但工會認為形同凍薪而拒絕，談判最終破局。

工會隨後發表對市民的聲明，批評首爾市與資方刻意拖延通常薪資給付，強行推動凍薪，並指控首爾市是唯一未落實大法院判決的地方政府。首爾市公車工會委員長朴點坤直言，因市府與資方缺乏誠意，才不得不走上罷工之路，罷工結束時間尚無法預期；資方表示，已提出較其他地方政府更優渥的條件，對談判破裂感到遺憾，並將鼓勵員工自發性出勤，以減輕市民不便。

首爾市政府則宣布，已針對地鐵尖峰時段加開班次，從上午7時至10時、下班時段各延長1小時營運，並將深夜營運延至翌日凌晨2時，此舉使全天共加開172班列車；25個行政區也安排免費接駁公車，銜接主要地鐵站。

首爾市長吳世勳在臉書發文表示，對公車罷工導致市民通勤受阻感到「責任重大」，強調市府將動員所有可用交通資源，確保市民日常不受影響。他並呼籲勞資雙方持續對話，盼公車能儘速恢復正常營運。

而公車罷工效應也外溢至京畿道，當局指出，受影響的首爾公車路線中有111條、約2,500輛行經城南、安養、河南、光明、高陽等12個與首爾接壤地區，許多跨市通勤族被迫改搭地鐵，導致部分車站明顯擁擠。

所幸水原、龍仁、華城等地未受明顯影響，由京畿道公車業者營運的首爾往返廣域巴士仍維持正常行駛。京畿道政府也已實施尖峰加班、加密班次、整合計程車與社區巴士等替代運輸方案，並透過App、站牌資訊及災難簡訊即時向民眾公告罷工與替代交通資訊。

