赴首都找工作！印度女地鐵被尾隨 一下車遭5人拖走性侵

印度哈里亞納邦巴哈杜爾加爾（Bahadurgarh）發生震驚社會的性侵事件！受害的42歲女子，週一（12日）凌晨出地鐵站後，在附近一處偏僻的小吃店遭5名男子輪流性侵。目前警方已逮捕其中4人，最後一名嫌犯仍在逃。

遠赴首都找工作成惡夢

根據《The Times of India》報導，受害女子為北方邦（Uttar Pradesh）居民，日前和叔叔一同到德里找工作。週一凌晨約2點，兩人和來接待的親戚一同搭地鐵時，就被5名惡狼盯上，一路尾隨。

一行人在潘迪特・施里・拉姆・夏爾馬站（Pandit Shree Ram Sharma Metro Station）下車後，5男隨即上前將女子拉走，強行將她與叔叔、親戚分開，並將她帶往距離捷運站約100公尺、一間歇業的路邊小吃店內，脫去女子衣物，過程中不斷出言恐嚇，性侵得逞並逃逸。

警方接到家屬報案，找到女子時，她因為驚嚇過度，一度只稱隨身物品遭竊，直到警方調閱小吃店監視器，才發現女子遭侵犯的事實，目前已安排她進行醫療檢查並驗傷。

行動支付成緝兇關鍵

警方立刻成立專案小組追查，發現其中一名嫌犯在犯案前，曾到附近商店買酒，並使用行動支付。警方循線追查其交易紀錄，迅速鎖定嫌犯身分，在案發後8小時內逮捕4人，均被法院裁定羈押。警方強調，將全力追緝在逃的第5人。

