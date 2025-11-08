赴馬場町秋祭 鄭麗文：希望不再有政治受難者
（中央社記者李雅雯台北8日電）國民黨主席鄭麗文今天下午出席「五○年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」。她於致詞時說，致敬所有白色恐怖受難者與家屬，希望再也沒有人為政治信仰犧牲，不再聽到政治受難者5個字。
統派社團台灣地區政治受難人互助會今天下午2時在馬場町紀念公園舉行「五○年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，主題為「銘記歷史、緬懷先烈、兩岸同心、振興中華」，鄭麗文前往致詞、獻花。
鄭麗文於致詞時表示，向所有白色恐怖受難者致敬，也對所有白色恐怖受難者家屬致上慰問與敬意，希望未來台灣不再有人因為政治信仰犧牲，也不會再聽到政治受難者5個字，可以自由地擁抱各自的信仰。
她說，當年在台灣大學就讀時候，捍衛台灣人民有主張台獨的自由；加入國民黨的第一件事情是希望國共和解、為白色恐怖政治受難者平反，「因為我相信政府是為了人民而存在，我希望每個人都有做夢的權利、追逐理想的權利跟自由」。
鄭麗文強調，在台澎金馬這片土地上，每一個人都不需要為政治信仰付出青春生命這種慘重代價，這是台灣民主轉型後，帶給所有台灣人民的最基本權利，「這是我們的底線」。 台灣地區政治受難人互助會總會會長周弘奇於致詞時說，今年恰逢「中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭」80週年，也是台灣光復80週年，更應該銘記烈士和先輩走過的道路，「這是兩岸中國人的勝利，也是世界人民的勝利」。
周弘奇指出，「只要我們銘記歷史，不忘初心，堅持向著兩岸統一與中華民族偉大復興的光明前景奮勇前進，就是對我們所有先烈、英靈們的最好告慰」。
台灣地區政治受難人互助會有強烈統派色彩，據其頁面介紹，該會成立於1987年11月，由1950年代台灣白色恐怖時期政治受難人創立，主張兩岸和平統一基本立場，在章程寫明「促進中國統一、台灣自治、實現民主自由」。（編輯：周慧盈）1141108
