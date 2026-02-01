赴黃國昌新北競總！趙少康大讚新北市民之福

▲趙少康稱與黃國昌、李四川都是好朋友，而黃國昌那在未來2個月要爭取更多的支持與選票，這是新北市民之福。（圖／記者葉政勳攝影，2026.02.01）

[NOWnews今日新聞] 中廣前董事長趙少康今（1）日特別現身民眾黨主席黃國昌新北競總開幕，致詞時強調黃國昌是好朋友，而李四川也是好朋友，兩個人都很優秀，無論如何將來藍白一定要合作，不只新北合作，還有宜蘭、嘉義等地，所謂「天下至廣，非一人所能獨治」，新北這麼大，如果未來黃國昌當選，那市府一定會用很多國民黨的人，如果是李四川當選，一定會用很多民眾黨的人，都要找一群優秀的幕僚一起往前衝，今天黃國昌競總成立，要在2個月裡爭取最大支持，「我想這就是新北市民之福啦，祝福國昌兄！」

趙少康致詞說，黃國昌是一位非常優秀、非常好的領導人，看他在立法院能拚敢衝，有格局、有觀點。自己過去跟黃國昌合作，特別是在反惡罷之際，展現的力量是無比強大。

趙少康也說，有記者質疑怎麼會出席黃國昌競總開幕，因為自己跟黃國昌是好朋友，李四川也是好朋友，兩個人都很優秀，如果春節前國民黨要決定人選，相信國民黨跟民眾黨在3月應該會協調好到底誰出來，所以從現在到3月，黃國昌有2個月時間可以在新北衝。

趙少康說，無論是李四川或黃國昌出來，不管誰出來都要最能夠贏對手，一定要贏，選舉就是要贏啊，選舉不贏還出來選什麼呢？將來藍白一定要合作。不只在新北合作，宜蘭與嘉義也要合作，所謂「天下至廣，非一人所能獨治」，新北這麼大，如果未來黃國昌當選，那市府一定會用很多國民黨的人，如果是李四川當選，一定會用很多民眾黨的人，都要找一群優秀的幕僚一起往前衝，替新北好好做事。

最後趙少康說，自己非常喜歡黃國昌的口號「讓新北更好，讓新北更有型」，一個人要有型，都市也要有型，相信黃國昌兄今天競選總部成立，那在未來2個月一定能夠爭取更多的支持與選票，「我想這就是新北市民之福！」

