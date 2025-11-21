赴「西螺吳厝朝興宮」參香祈福 賴清德：人均所得已超越日本與韓國

賴清德表示，國民所得方面，臺灣人均所得已超越日本與韓國，平均達38,000美元，預估臺灣在2030年前可望達到40,000美元。（圖／侯世駿攝）

賴清德總統今（21）日上午前往雲林「西螺吳厝朝興宮」參香祈福暨致贈匾額「慈雲吐澤」，向鄉親說明國家安全、經濟發展及社福政策等三大施政方向，將透過政策顧及各行各業，期盼國人團結共同面對外來威脅，一起拚經濟、守護臺灣。

賴清德表示，朝興宮歷史悠久、香火鼎盛，感謝所有鄉親的共同努力，讓朝興宮成為西螺的信仰中心，不僅發揮善心幫助弱勢，也協助政府及後備軍人的工作。並提到，今年颱風對於臺灣造成嚴重災情，丹娜絲颱風造成雲林、嘉義及臺南地區的損害；樺加沙颱風則造成花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，導致十多人失去寶貴性命，也影響到許多房屋及社區；近期鳳凰颱風也對宜蘭造成災情，期盼媽祖保佑臺灣國泰民安、風調雨順，雲林及各縣市四時無災、八節有慶。

賴清德接著說明「國家安全」、「經濟發展」，及「社福政策」三大施政方向。首先談到國家更安全，總統說，面對中國的威脅一定要增加國防力量，因此需要提高軍事預算，並對外進行軍事採購及支持國防產業；國防預算是國家安全的預算，也是產業發展的預算，世界上可以做到國防自主的國家只有美國、中國、日本、韓國、德國等，國防自主的國家首先產業要健全，臺灣具備此條件，因此不論目標是經濟進步或國家安全，都應增加國防預算。此外，政府也希望打造「臺灣之盾」，堅定守護全國2,300萬人民的生命財產安全。

談到經濟發展，賴清德強調，經濟始終是國家最重要的基礎，政府用最嚴謹的態度推動經濟發展。並提到，馬英九前總統任內經濟年平均成長率為2.8%，蔡英文前總統任內提升至3.2%，股市加權指數由8千多點攀升至2萬3千多點。臺灣去年經濟成長率達4.84%，今年第一季5.48%，第二季達近8%，第三季維持在7.6%，顯示臺灣整體產業實力深厚，且股市最高曾突破2萬8千點，國際社會都看好臺灣經濟發展。在國民所得方面，臺灣人均所得已超越日本與韓國，平均達38,000美元，預估臺灣在2030年前可望達到40,000美元。另外，臺灣外匯存底已突破6,000億美元，且目前臺灣的就業市場更是25年來最佳。

賴清德說，儘管科技產業表現亮眼，中小企業和傳統產業仍面臨較多挑戰，因此政府特別推出多項協助措施。例如因應美國對等關稅帶來的衝擊，政府提出930億元支持方案，協助中小企業度過難關，涵蓋金融支持、海外拓銷、產業升級、就業以及勞工照顧等諸多措施，盼提升產業競爭力。並指出，除了特別預算，政府每年也編列預算協助企業導入人工智慧與數位工具，提高營運效率，希望透過支持中小企業帶動整體產業升級，讓大企業、小企業都能在良好環境中持續賺錢，創造臺灣經濟永續成長。

賴清德指出，政府也實施減稅，租屋單身者年所得低於62萬6千元，四口之家家庭年收入164萬1千元以下，以及三代同堂年所得在212萬4千元以下都不用繳綜合所得稅。這幾年來政府透過減稅，提高家庭可支配所得等方式擴大對社會的投資，照顧民眾。

談及社福政策，賴清德以「0-6歲國家一起養」政策為例，說明家長自己帶0到6歲的小朋友，政府每個月給予育兒津貼第一胎5,000元、第二胎6,000元、第三胎7,000元。0到2歲選擇公共化托育，政府補助第一胎每個月7,000元、第二胎8,000元、第三胎9,000元。送托準公共服務的家庭，每月補助第一胎1萬3,000元、第二胎1萬4,000元、第三胎1萬5,000元。至於2到6歲幼兒就學補助，若就讀準公共化幼兒園，家長每月只要負擔3,000元；非營利幼兒園每月負擔2,000元；公立幼兒園每月只需負擔1,000元，其他費用都由政府負擔。政府一年編列 1,100 億至 1,200 億的預算，幫助年輕夫婦減輕家庭負擔。

賴清德同時提到，政府推動高中職免學費，私立大專校院學生每年補助3.5萬元，低收入戶學生再加碼補助2萬元，中低收入戶則再補助1.5萬元。國家希望透過教育栽培人才，人才多、人才好，國家社會才會好。個人能夠透過教育促進專業知識改善生活，個人生活好，國家社會才會好。讓不論居住在偏鄉，或家庭狀況困難，任何一個想讀書的孩子，都能得到政府的協助。

談及長照政策，賴清德指出，在雲林65歲以上的長輩比例較高，政府也推動長照3.0照顧長輩。目前全國長照據點共有1萬5千多處，此外，已有10萬名長照服務員投入照護工作，服務對象包括長者及身心障礙者。「長照3.0」除提供喘息服務、機構式服務，並導入醫療，結合居家、社區、機構式安養中心、地方診所及醫院，對長輩提供更加周延的照顧。

最後，賴清德強調，士農工商各行各業都很辛苦，政府會和大家站在一起。即使分屬不同政黨，就如同媽祖庇護大家，不會有分別，政府對國人的照顧也不會有區別，期盼國人團結打拚，面對外來的威脅一致向外，共同拚經濟、守護臺灣。

