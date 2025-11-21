[FTNN新聞網]

生活中心／綜合報導

台北新地標—臺北大巨蛋，迎來首次大型城市慶典《臺北大巨蛋拾光祭》！專為潮流人士與文青世代打造最 Chill、最好看的生活派對，邀請大家一起見證「新東區生活」的誕生。為期兩週的活動，串聯大巨蛋場館內外精彩企劃，從大巨蛋延伸至整個東區，打造完整城市慶典體驗。大巨蛋場館內於 11月22、23 日推出「民歌大團圓」演唱會與味全龍「粉絲感謝祭」，以音樂與運動凝聚城市熱度；場館外則是 11 月 21 至 23 日在松菸大道舉辦《一起上東區》風格市集，集結 22 家東區經典品牌，從拉麵、甜點、早午餐到微醺特調全都有，並推出多款市集限定料理。現場搭配 DJ 演出，也設置網美打卡區、互動體驗與休憩裝置，宛如把整個東區搬進大巨蛋，呈現最道地的東區風格生活。

廣告 廣告

一起上東區!2025臺北大巨蛋拾光祭開張 逛市集拍美照抽好禮。

此外，拾光祭號召超過 60 間東區店家及大巨蛋園區夥伴，至12月7日前推出集點活動，橫跨美食、餐酒、選物、生活體驗。活動期間於合作店家消費即可累積點數，三點可換扭蛋券、十點可抽百項大獎，包括飯店住宿、iPhone 17、PS5 等，從大巨蛋一路玩進整個東區，開啟屬於冬日的城市探索之旅。

《臺北大巨蛋拾光祭》剪綵儀式現場眾星雲集，包括台北市副市長林奕華、台北市議長戴錫欽、議員秦慧珠、許淑華、張文潔…等都共襄盛舉，副市長林奕華更看好大巨蛋與東區的串聯合作，預期活動期間可望為東區商圈帶來超過30萬以上的人潮，副市長林奕華表示：「臺北大巨蛋現在成為台北市的新地標，今年截至九月創造142億經濟效益，東區的部分帶動9億相關消費，就知道從大巨蛋到東區復興南路做很好的串聯，帶動整體商圈經濟發展，很謝謝大巨蛋設計這樣一個完美的活動。」

台北市議長戴錫欽也相當讚許大巨蛋首次舉辦這樣盛大的城市節慶，帶動商圈共榮共好，戴錫欽表示：「臺北大巨蛋帶來的經濟效益能越來越龐大，我們對大巨蛋很有信心，能逐漸透過行銷、口碑把這樣大巨蛋獨特的魅力發揮出來，希望大家共榮共好，接下來跨年就要到了，經過那麼多年的操演，能繁榮商圈城市的活動我們都樂觀其成。」

遠雄文教公益基金會執行長楊舜欽表示：「我們希望臺北大巨蛋不再只是球賽與演唱會的場館，更是「東區生活核心」新起點，串連復興、敦化與松菸商圈的城市綠洲。從館內的民歌演唱會、職棒感謝祭，到館外「一起上東區」活動，一系列期間限定的「拾光祭」盛典，創造台北市民全新的東區記憶，也喚醒人們對東區的情感連結。」

《臺北大巨蛋拾光祭》活動開啟台北冬季第一波城市宣傳，結合東區商圈與巨蛋園區周邊單位，透過一波波活動，開啟大巨蛋經濟，驅動新一波商業熱潮，讓大家在音樂、市集、美食與探索中，重新感受東區魅力。完整活動辦法與合作店家資訊，請參閱「臺北大巨蛋拾光祭」活動官網公告。

更多FTNN新聞網報導

孩子親手規劃的餐廳 遠雄助「親愛愛樂」共築新舞臺

GD粉絲看過來！權志龍大巨蛋開唱 北市府推住宿優惠「加碼抽小花應援棒」

追星也能省錢！GD台北場周邊旅宿推「免費續住」限量方案

