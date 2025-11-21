一起上東區！2025臺北大巨蛋拾光祭開張 逛市集拍美照抽好禮

▲台北新地標—臺北大巨蛋，迎來首次大型城市慶典《臺北大巨蛋拾光祭》。

【記者 陳顗喆／台北 報導】台北新地標—臺北大巨蛋，迎來首次大型城市慶典《臺北大巨蛋拾光祭》！專為潮流人士與文青世代打造最 Chill、最好看的生活派對，邀請大家一起見證「新東區生活」的誕生。為期兩週的活動，串聯大巨蛋場館內外精彩企劃，從大巨蛋延伸至整個東區，打造完整城市慶典體驗。大巨蛋場館內於 11月22、23 日推出「民歌大團圓」演唱會與味全龍「粉絲感謝祭」，以音樂與運動凝聚城市熱度；場館外則是 11 月 21 至 23 日在松菸大道舉辦《一起上東區》風格市集，集結 22 家東區經典品牌，呈現最道地的東區風格生活。此外，更串聯超過 60 間東區名店及大巨蛋園區夥伴，至 12 月 7 日前推出限定優惠與集點活動，民眾只要於合作店家消費集點，即可抽扭蛋或百項大獎。

週末限定的《一起上東區》市集，集結人氣美食與風格品牌，搭配現場DJ 音樂，營造最潮城市生活節。活動集結 22 間東區品牌，共 20 個風格攤位，橫跨早午餐、甜點、異國料理到微醺小酌等，呈現豐富的城市風貌。參與名單包含東區經典名店豚人拉麵、金曲歌后孫盛希打造的餐酒館「緩緩 FABULA」、以及榮登亞洲五十大酒吧的 BAR MOOD Taipei 等眾多人氣店家，許多品牌更推出市集限定料理與特色飲品，如期間限定的微醺調飲、蔥抓餅漢堡、日式拉麵與人氣甜點，宛如「把整個東區搬進大巨蛋」的驚喜派對。

不僅有週末限定市集，拾光祭更串聯超過 60 間東區代表品牌與話題名店，推出為期兩週的《東區店家集點趣》。從人氣美食、特色餐酒館到設計選物店，完整展現東區獨有的街區生命力，打造橫跨 食、酒、設計、生活的多元串聯網絡。凡於活動期間至合作店家探店消費，即可累積點數：集滿三點可兌換一次扭蛋券，回到臺北大巨蛋扭蛋機抽取拾光祭限定週邊或店家優惠好禮；集滿十點更可參加百項好禮抽獎，包括「花蓮遠雄悅來大飯店總統套房住宿券」、「iPhone 17」、「PlayStation5」等超值大獎，邀請民眾一起逛東區、吃東區，用行動力挺最熟悉的上東區。

▲象徵東區潮流文化的再度湧現，讓昔日風華以嶄新姿態回歸。

大巨蛋松菸大道周邊打造期間限定休憩區與互動工作坊，讓民眾在逛市集之餘，也能留下專屬回憶。打卡區以「時光」為主題，巨型蛋牆搭配「懶骨頭蛋椅」休憩區，邀請民眾以輕鬆姿態體驗「城市拾光」的週末氛圍；工作坊則包含「大巨蛋紅土盆栽」與「城市繪蛋」兩項互動體驗。

「民歌大團圓演唱會」將於 11 月 22 日在臺北大巨蛋盛大登場，集結超過 70 組民歌傳奇領航人，兩組頂尖樂隊以及 30 名樂手的灣聲弦樂團。全場採蓋章自由進出制，並提供全時段餐飲服務，讓觀眾在輕鬆氛圍中邊聽邊唱、重溫青春旋律。

11 月 23 日辦理味全龍「粉絲感謝祭」邀請王牌投手徐若熙、隊長吉力吉撈．鞏冠及中職傳奇球星林智勝與球迷同樂，Dragon Beauties 小龍女啦啦隊也全員到場，包括李多慧等人氣成員。現場規劃表演舞台區、草地漫遊體驗區、球隊設施參觀區及餐飲贈品服務區等互動內容，讓每位球迷不論場邊應援或螢幕前追隨，都能親身感受熱血，為中華職棒 36 年賽季劃下完美句點。

▲視覺取材自 90–00 年代數位美學，融合復古彩蛋與懷舊色調，呼應當代「復古即潮流」的風格熱潮。

一起上東區市集店家清單：TOASTERiA CAFE、發肉燒肉餐酒、Bounce Back Burger、蔬納米 Sunami、Gut Co.活菌氣泡飲、COMFORT BURGER COMPANY、無心之心 MUSHIN NOSHIN、豚人拉麵、Cafe Ceres、PLOT、BAR MOOD Taipei、WA-SHU 和酒、Port by Sphere、墨子 Mozi Bar、DOUBLE CHECK、Oie Taipei、Book ing Bar、緩緩 FABULA、Crew’s Dessert 空服員的手作甜點、蜀叔麻辣鍋、UNCLE SHAWN 燒肉餐酒館、coco.Brownies Bakery Shop。

東區店家集點趣活動說明：凡加入「一起上東區」LINE 官方帳號（ID：@upeast），完成會員註冊，即可使用電子集點卡。活動期間只要到合作店家，消費不限金額、或是到指定場域探店，即可獲得一點，集滿三點即可兌換一次扭蛋券，抽取「臺北大巨蛋拾光祭限定週邊」、聯名商品或店家優惠好禮；集滿十點更可參加抽獎，獎項包含「花蓮遠雄悅來大飯店總統套房住宿券」、「iPhone 17」、「PlayStation 5」等百項大獎。完整活動辦法與合作店家資訊，參閱「臺北大巨蛋拾光祭」https://www.2025eastwave.com.tw/ 活動官網公告。(喝酒不開車, 未成年請勿喝酒) (圖／遠雄集團提供)