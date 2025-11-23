一起住摩鐵男友先回家！妹子「只有一人」半夜3點被退房 潛規則曝光

許多人臨時需要休息過夜時，可能會選擇商旅或是摩鐵。一位女子近日北上和男友約會，找了一間摩鐵入住，之後男友因為家規限制不得不回家，沒想到女子2時許回到摩鐵時，因為只有一個人，遭到摩鐵強制退房，貼文曝光後引發熱議，不少內行人紛紛指出，由於過去發生多起女子輕生案，所以旅館才會祭出這種措施。

原PO在Dcard發文表示，當天她深夜23時許抵達北部，兩人入住一間摩鐵後，再度出門吃了一頓消夜，男友則因為家規限制不得不回家，她就一個人回到摩鐵準備過夜；沒想到櫃台得知此事後，竟要求原PO馬上叫回男友，否則就要強制退房，最後原PO找了附近的飯店才終於順利過夜。

對此，許多網友紛紛回應，「聽起來像是有女生獨自輕生在汽旅過，所以才有這規則」、「因為很多女生在裡面輕生吧，他們會怕吧，但也不能構成他們趕你出去的理由」、「以前做旅館確實有這個規定，連媽媽帶小孩也拒絕，但結果旅店死的是外國男性」、「可以理解旅館的擔憂，但這種規則真的要在結帳前告知，不然不管男女，一個人半夜被趕出來也是很危險」。

原PO則補充，後來3時許摩鐵真的把她強制退房，同時也退費、只收休息費用，不過她不滿的是強制退房時間點，「可能真的是怕女生一個人想不開，但是可以讓我睡一下再退房嗎？」，同時原PO也提到，旅館若害怕輕生事件而拒絕單身女性一人入住，應該事前公告才對。

★中時新聞網關心您：如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單；勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽。請撥打1995、1925或張老師專線：1980。

