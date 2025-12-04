一起出國玩 男友搭機獨自升商務艙 她嘆：心灰意冷

一名女網友近日在社群發文訴苦，最近和男友安排出國玩，男友在訂機票時，詢問要不要一起搭商務艙，她覺得太貴而拒絕，沒想到對方卻獨自升級，讓她心灰意冷。話題引發討論，許多網友認為，價值觀差太多最好不要勉強交往，否則將來一定會再發生類似的狀況。

原PO日前在Dcard發文表示，最近和男友計畫一起出國玩，對方在訂機票時問她要不要一起升等商務艙，她覺得價格太貴沒必要，原PO以為男友會和她一起搭經濟艙，沒想到竟獨自升等，讓她忍不住大嘆，「這件事真的讓我心灰意冷」。

原PO向男友抱怨，男友則回應「我有問妳啊，是妳不要的。」她坦言，希望男友能在意她的感受，而不是只按照自己的需求做選擇，「這趟旅行還沒開始，我卻已經對這段感情多了一份不安。」

貼文曝光引發熱烈討論，許多網友直言，「你們花錢方式應該不是同個階級的，或是價值觀差很多，不要勉強在一起」、「價值觀、金錢觀不同，相處起來很難開心的」、「所以人家才說要門當戶對，你們光價值觀就不一樣了，還有什麼好討論的？」

也有不少網友酸，「所以妳是想要他出錢幫妳升成商務艙嗎」、「對方確實已經問過妳了，是妳自己拒絕，然後又一堆小劇場」；不過也有人挺原PO，「無論如何都會想和另一半坐一起吧，分開坐真的很怪，除非有事先溝通好。」

