起初不信黃國昌「忙當黨主席」還能健身 館長曝他幕後心路歷程：後期連飯都不吃

民眾黨主席黃國昌在2025年最後一天（12月31日）推出寫真集，展現一年來的健身成果，他短短一年內瘦身17公斤，也被外界質疑是否施打「瘦瘦針」。對此，健身網紅「館長」陳之漢分享黃國昌過去1年多的健身歷程，並直言，黃國昌以前長得「面目可憎」，可見運動可以帶給人多大的改變。

對於青鳥質疑黃國昌施打「瘦瘦針」，館長在YT直播說，「黃國昌在我們場館運動了1年，場館裡有會員、教練都可以當證人。我真的不懂青鳥的腦袋到底是裝屎，還是本身自己打瘦瘦針，所以看人家瘦，自己沒有毅力、沒有決心，自己不去運動、不節食，所以現在看到黃國昌變了一個容貌，你說黃國昌打瘦瘦針。」

館長坦言，當初聽到黃國昌說要靠運動改變時，他心裡直覺認為是在「放屁」。館長當時心想，黃國昌行程滿檔，不僅要當黨主席、參與遊行，還要兼顧家庭、照顧老婆小孩，「這麼忙，怎麼可能還有時間來練？」

館長分享黃國昌健身轉變過程

館長表示，原本認為黃國昌絕對不可能堅持太久，因此隔一段時間就會詢問黃國昌的教練「他最近練得怎麼樣？是不是都沒來？」沒想到教練卻回他「有欸」，館長接著再問「飲食有沒有在管控？」教練同樣回應「有欸。」

館長提到，黃國昌訓練到後期時，連飯都幾乎不吃，只吃肉和蔬菜，「一度瘦到很難看」。館長忍不住對黃國昌喊話，「老師啊，你現在跟骷髏頭一樣！拜託，你是來練肌肉的，要有肉才會好看。」黃國昌則回應，自己「怕胖」，目前已經不吃宵夜、不喝酒、不碰含糖飲料，只喝水和茶。館長也勸他，偶爾還是可以適度吃一點。

話鋒一轉，館長透露，若今年有辦比賽，希望能邀請黃國昌上台擔任開賽嘉賓，去比健美；屆時也會邀請國民黨主席鄭麗文，讓兩位主席一同為比賽揭開序幕。館長表示，未來只要自己舉辦比賽，都希望他們能到場替選手加油打氣，然後讓台灣選手來這邊拿獎金。

館長：黃國昌以前長得面目可憎，運動可以帶給人改變

「黃國昌以前長得面目可憎，運動可以帶給人多大的改變。」館長強調，運動是求身體健康，不是說練得多壯，黃國昌也不是練很壯，他就是控制飲食、健康訓練。

館長直言，不是每個人都要當健美先生，但一個人的健康狀態，從外表其實就看得出來。他呼籲大家維持健康、持續運動並做好飲食控制，不是完全不能吃零食，但要動、要控管。

