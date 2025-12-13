一起友善移工！ One-Forty攜手全家首辦「移民工文化節」

長期深耕移工教育的非營利組織One-Forty今天(13日)攜手全家便利商店首度舉辦「2025 移民工文化節」，將三創生活廣場變成一日東南亞文化聚落，期盼讓民眾深入了解東南亞文化、認識移民工朋友。

12月18日是聯合國制定的國際移民移工日，為喚起各國社會對多元族群文化共融的重視，One-Forty 與「全家」共同舉辦移民工文化節，現場集結12間特色攤位、8場手作體驗和7場藝文演出，將移工議題帶入大眾的日常視野，實現讓大眾能親身參與、真實互動的文化共融體驗。

全家便利商店董事長葉榮廷表示，在台灣，有超過80萬名來自東南亞的移工，他們在工廠、家庭、醫療現場默默支撐著台灣人的日常，全家與One-Forty跨界合作打造全台首屆島嶼級文化盛會，讓移工、新住民、新二代在舞台攤位上展現自我，也象徵多元族群友善從「全家」延伸至「全民」，從店舖走入城市，讓國人有機會更加認識移民工的多元樣貌，讓語言不再是隔閡、文化不再是距離。他說：『(原音)讓我們移工朋友可以更加便利的利用全家便利商店，但是友善不能夠只有在店鋪賣場才發生，各位說對不對？所以我們必須要透過多交流，才能夠促進更多的社會認同。』

One-Forty 創辦人陳凱翔表示，大家生活中都曾遇過移民工，卻對他們的生活、語言和文化感到陌生，也不知道如何跨出理解的第一步。因此期待文化節能創造與跨國生命故事對話，成為民眾深入東南亞文化、認識移民工朋友的起點。(編輯：許嘉芫)