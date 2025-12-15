起司控必收！Yache冬季濃郁系新菜登場 熔岩炒飯、流心炸醬麵超暖胃

「Yache韓式蔬食」新推出熔岩起司炒飯、松露流心炸醬，滋味濃厚療癒。（Yache韓式蔬食供圖）

冬天就是要吃濃郁、暖心的韓味料理！「Yache韓式蔬食」信義店特地推出全新冬季濃厚系新菜，以起司與蛋香為核心，從炒飯、麵食到小菜一次滿足愛好濃郁奶香的饕客。

視覺效果最誘人的「漢拿山熔岩炒飯」，選用韓國道地辛奇，將米飯大火快炒，加入青龍椒增添清爽口感，再淋上濃郁起司蛋，金黃起司如熔岩般覆蓋其上，牽絲畫面令人食指大動，是起司控必點的主食。

「漢拿山熔岩炒飯」米飯大火快炒保留鍋氣，搭配青龍椒增添口感，再淋上濃郁起司蛋，噴香涮嘴。（328元／份，Yache韓式蔬食供圖）

「流心松露炸醬麵」則在經典炸醬基礎上加入松露香氣與半熟溫泉蛋，醬汁緊緊裹住麵條，口口濃郁滑順，最後以植物魚板點綴，更添層次感。

「流心松露炸醬麵」加入松露香氣與半熟溫泉蛋，口口濃郁香滑，配著植物魚板，更有風味層次。（328元／份，Yache韓式蔬食供圖）

另外，「雪花玉黍黍」以玉米為主角，搭配起司粉，提供椒鹽與雙起司口味選擇，玉米鮮脆帶甜，奶香濃郁，是越吃越涮嘴的小菜。也推薦搭配「爆漿起司魚蛋」「經典麻藥蛋」等小菜，無論一人用餐或多人聚會，都能打造完整濃郁系韓味套餐。

「雪花玉黍黍」玉米粒油亮鮮脆，奶香濃郁，香甜鹹香交織，可選雙起司或椒鹽口味。（228元／份，Yache韓式蔬食供圖）

Info

Yache韓式蔬食（信義店）

地址：台北市信義區松高路11號4樓

電話：02-2722-6315

營業時間：11：00～15：30、17：00～21：30，週五、六11：00～15：30、17：00～22：00。



