一起唱歌吧！通心粉鉛筆邀台粉「憑感覺大聲唱」 動漫歌姬May’n二十週年盛宴接力登場

日本搖滾樂團「通心粉鉛筆」喊話台粉來聽歌，「不懂日文也完全沒問題！」（ 好玩國際文化提供）

日本當紅搖滾樂團「通心粉鉛筆（マカロニえんぴつ）」終於要來了！這支以生活感歌詞、高感染力嗓音橫掃日本樂壇的搖滾勢力，正式宣布將在 2026 年 4 月 12 日空降 Zepp New Taipei 舉辦首場台北演唱會。團員們對這場處女秀展現滿滿誠意，大方喊話希望台粉「跟著大聲唱就對了」，就算不懂日文也完全沒問題。

雖然樂團目前正忙於日本全國專輯巡演，但為了台北的首場演出，團員們特別向主辦單位提議「微調歌單」，要把大家耳熟能詳的經典神曲全都塞進去。主唱 Hattori 更是幽默地為歌迷解除壓力，直言：「就算歌詞唱得亂七八糟也沒關係，希望大家憑著感覺跟節奏，在那一刻創造無可取代的回憶！」顯見比起完美的演出，他們更在乎與台北歌迷共度的熱血情緒。這場處女秀門票預計於 2 月 1 日上午 11 點在遠大售票系統開搶，票價落在 2,000 元至 2,800 元。

廣告 廣告

就在搖滾樂迷準備搶票之際，日本樂壇另一位實力派歌姬 May’n 也要帶著 20 週年的感動重返台北。自 2024 年 6 月啟動「Road to 20th Anniversary」計畫以來，May’n 投入了整整兩年準備這場橫跨二十載的音樂盛宴，她感性表示：「這兩年我一直在傳遞謝意，唱了好多好多的歌，真的是充滿了無數次『人生中最棒！』的瞬間。」為了這場指標性的 20 週年巡演，May’n 早就提前蓄力，就為了在台北舞台展現累積多年的音樂能量。

這場由 HORIPRO INTERNATIONAL 與好玩國際文化共同主辦的「THE BEST of May’n」台北站，將於 5 月 10 日同樣在 Zepp New Taipei 登場。這不僅是一場演唱會，更是 May’n 與「部員」們攜手走過二十載的時光回顧，要在慶典收尾之際，將最純粹的歌聲獻給每一位支持她的家人。演出票券將於 1 月 25 日上午 11 點正式在 Ticket Plus 遠大售票系統開賣，全場票價 2,800 元，邀請所有部員準時集合，與部長共同寫下感人篇章。

更多鏡週刊報導

周蕙將攻小巨蛋開唱 鬆口想找賞心悅目的「小鮮肉」交往

愛雅臨盆前遭惡意詛咒 好友夏和熙揭她心情起伏大

《陽光女子合唱團》逼哭全台觀眾 口碑發酵票房突破9472萬