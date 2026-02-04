起家厝搬家了！高雄好市多遷址打造1.4萬坪海景新賣場 最快今年開幕

好市多起家厝將搬家，新賣場預計規模達1.4萬坪，成為南部地標商場。（圖／翻攝自Google Map）

美式量販店好市多（Costco）在台灣的第一間門市——高雄店，開業自1997年，至今已有29年歷史，被稱為「起家厝」。隨著原址租約即將到期，該店確定將搬遷至高雄亞灣區80期重劃區，新址已於去年2月動土，近日外牆更首度掛上最具辨識度的紅色招牌，象徵新店即將進入完工階段。

新店將成為全台規模最大的海景好市多，基地位於復興路，距離原址僅約1400公尺。根據建照資料，新門市總樓地板面積約1.38萬坪，分為A、B、C2三棟建築，規劃地上四層樓設計：

A棟1樓與3樓為賣場空間，2樓設辦公室，4樓則設置整層停車場。

B與C2棟則主要規劃為地面停車空間。

此外，與新店同區的「東南米樂PLAZA」也於去年3月動土，規劃12棟街邊商店，共計24間品牌進駐，預計2026年中完工。這意味著該區將迎來「雙商場」同步營運，形成全新商業聚落。

雖然新賣場尚未正式公布開幕日，但外界普遍預期將於2026年第三季（Q3）正式營運，消息一出便吸引大批民眾關注，期待感拉滿。不過也有在地居民表示擔憂，認為人潮與車流可能爆量，恐演變為「全台最會塞車的好市多」。

根據《ETtoday新聞雲》引述信義房屋亞洲新灣店專員張建明說法，雖然大型商場進駐可望帶動區域商業活動更加活絡，但對房價的推升效應仍有限。他表示，亞灣本身已有成熟商業機能，因此此波新增量屬於「補強型發展」，並非翻轉型利多。

目前該區以國宅與豪宅混合為主：

國宅如「正勤」、「君毅」、「純邦」屋齡約30年，單坪成交價格約20~25萬元，具總價門檻較低優勢。

豪宅產品多為5~10年新屋，主力為大坪數格局，單價落在每坪35~40萬元之間。

張建明分析，隨著新案持續公開，國宅反而因低總價門檻而受到首購與自住族青睞。而交通層面，未來若尖峰時段車流壅塞，市府也可能搭配輕軌、公車等大眾運輸與交通管制措施因應。目前好市多在台共有14間分店，分布於台北、新北、桃園、新竹、台中、嘉義、台南與高雄。高雄地區擁有兩間分店，除即將搬遷的高雄店外，還有大順店。搬遷後的新高雄海景賣場將成為全台規模最大，也被視為好市多在台布局的重要升級。

