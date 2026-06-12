——記國家音樂廳參訪

陳慧文

微雨通常是惱人的，不過今天卻帶來了清涼；國八的學生通常是躁動的，不過今天卻比較收斂；週四的課程通常是按表操課，不過今天卻頗不一樣——四位師長帶著安康高中國中部的三十幾位年輕學子，響應教育部推動的「國民中小學美感體驗課程」，來到國家級的音樂殿堂，認識樂器之王「管風琴」，聆賞宛若天籟、足以滌淨俗慮的高雅演奏。

4172根音管排列出磅礡的氣勢，桃花心木雕刻著典麗的紋路，國家音樂廳的鎮館之寶：依巴洛克時期型式全手工打造、傳統機械牽引式的管風琴，果然令人震撼。在音樂家劉信宏的巧手下，有時如戛玉敲冰，清脆悅耳；有時如金聲玉振，溫潤動聽；有時如電閃雷鳴，蕩氣迴腸。

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管風琴的歷史高達兩千多年，而爵士鼓的成形大約才一百多年；一古老、一年輕的樂器，卻也能互相激盪、相得益彰。爵士鼓大師藤井俊充的演奏，有時輕聲細語，不搶管風琴風采；有時活潑昂揚，展現獨特魅力。就像不同世代彼此尊重、有所空間的對話，讓聲音更多元、又不失和諧！

接著，陳毓襄博士又告訴我們：鋼琴與管風琴的發聲原理和音量控制並不相同，鋼琴的音量大小取決於手指按鍵的力道，管風琴則取決於所開啟的音栓多寡。當鋼琴家徐佳鬱的彈奏加入後，在厚實的管風琴與明快的爵士鼓聲中，增添了細膩的線條，交織成更多層次、更豐富動人的美好樂章。

在場除了敝校外，還有好幾間國小、幼兒園，都成團來此參加這難得的音樂饗宴；平常活潑好動的孩童和青少年，於此都不再妄動，沉浸在優雅空靈的境界中。

離開音樂廳時，細雨稍歇，心中亦似乎多了份澄澈與清靜。若更多學子能有機會來此朝聖，或許美感教育便能像這場微雨般，悄悄滋潤人心。（圖：陳慧文提供）