起床喉嚨痛未必是感冒！醫曝背後恐藏「3問題」

許多人都曾遇過早上一起床發現喉嚨又乾又痛，第一直覺就是自己「感冒了」。不過，耳鼻喉科醫師陳亮宇解釋，會造成喉嚨痛的原因，不一定是感冒，也可能跟「睡眠、生活習慣」有關。想要徹底改善，就要從日常生活小細節抓起，或是尋求專業幫助。





起床喉嚨痛「不一定是感冒」！醫師示警「3大症狀」恐是身體在求救

許多人早上起床發現喉嚨痛就覺得是感冒，醫師建議可以先喝一杯溫水來判斷是否只是喉嚨乾燥。（示意圖，非關此新聞／民視新聞）

不少人起床發現喉嚨痛，第一反應就是覺得自己「感冒了」，不過耳鼻喉科醫師陳亮宇在YouTube 頻道中解釋，早上喉嚨痛最常見的原因，其實是鼻腔阻塞或過敏導致呼吸困難。當鼻腔因過敏或鼻塞無法順暢呼吸時，人體在睡夢中會不自覺地轉為「用嘴巴呼吸」。由於空氣沒有經過鼻腔濕潤與過濾，導致喉嚨乾燥，就會引起喉嚨痛。陳亮宇提到，要緩解這種情況最直接的方法就是喝一杯溫水或溫豆漿，但想要將問題連根拔起，就要先解決夜間鼻塞問題。除了「夜間口呼吸」，陳亮宇更進一步指出睡眠呼吸中止症與肥胖也會造成起床喉嚨不適。睡眠呼吸中止症（Sleep Apnea）的患者，睡覺時常會伴隨嚴重打呼，劇烈的呼吸道活動，容易造成下食道括約肌鬆弛。另外，「肥胖」（Obesity）也是導致睡眠呼吸中止症的危險因子之一，同時體重過重會增加腹腔壓力，導致胃酸逆流。當胃酸在夜間逆流而上到達喉嚨時，會對喉嚨黏膜產生強烈的化學刺激和燒灼感，醒來後就會感覺喉嚨又乾、又酸、又苦、又痛。

戴口罩可維持口鼻空氣濕潤，習慣用嘴巴乎系，但喉嚨又太乾的人可以選擇戴著睡覺。（示意圖，非關此新聞／民視新聞）

想要改善這種狀況，醫師建議可以嘗試戴著口罩睡覺。口罩能幫助維持呼吸區域空氣的濕度，減少喉嚨黏膜的水分流失。胃食道逆流的患者，除了應遵循醫囑進行藥物治療外，生活習慣上可嘗試側睡，這有助於減輕打呼現象和逆流發生率。

原文出處：起床喉嚨痛「不一定是感冒」！醫師示警「3症狀」恐是身體在求救

