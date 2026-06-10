起床喝拿鐵＋麵包？醫師點名「4大NG早餐」血糖飆升恐增心肌梗塞風險

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生活中心／實習編輯林子薰

早餐只飲用含糖咖啡、可頌、麵包等食物，可能對心血管系統造成影響。（示意圖／翻攝自PEXELS）

不少上班族每天靠咖啡、甜食開啟一天的生活，不過心臟科醫師提醒，剛起床後的幾個小時正是心血管系統最活躍的時段，若飲食選擇不當，可能增加身體負擔。專家指出，常飲用含糖咖啡、精緻糕點、加工肉品、能量飲料，或是長時間空腹等習慣，都可能對心血管健康帶來負面影響。

心臟病學專家柏拉吉博士（Dr. Sanjay Bhojraj）表示，人體從睡眠狀態轉換至清醒階段時，心臟與循環系統正在逐步啟動，此時血壓、心率等生理指標都會產生變化。過去研究也發現，心肌梗塞與猝死的案例在清晨時段出現比例相對較高，因此晨間飲食與生活習慣格外重要。

含糖咖啡當早餐 血糖飆升

柏拉吉指出，許多人習慣以調味拿鐵等含糖咖啡作為早餐，但一杯大容量飲品往往含有大量糖分，容易造成血糖快速升高又迅速下降，增加代謝壓力，且不容易有果腹感。常見早餐糕點如可頌、丹麥麵包或鬆餅，則多屬精緻澱粉與高脂肪食物，缺乏足夠蛋白質與纖維，同樣容易引發血糖波動。

常吃加工肉品、能量飲 心臟壓力倍增

此外，培根、香腸及火腿等加工肉品，也因高鈉、高飽和脂肪與防腐劑含量受到關注。專家提醒，若長期頻繁食用，可能增加心血管疾病風險。

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除了飲食內容外，能量飲料也是醫師特別點名的高風險食物。由於多數產品含有高劑量咖啡因與糖分，可能導致心率上升、血壓增加，甚至引發心律不整等問題。

不吃早餐也健康？補水、運動更重要

值得注意的是，「完全不吃早餐」也不代表一定不健康。柏拉吉表示，如果是正在進行飲控或斷食，只要保證水分充分，並保持運動，晨間時段選擇不進食也沒關係。若只是匆忙出門、空腹喝咖啡提神，再加上工作壓力，容易讓神經系統過度興奮，造成血糖與荷爾蒙劇烈波動。

健康早餐怎麼吃？醫師這樣搭

柏拉吉建議以蛋白質、纖維與水分為核心，例如雞蛋搭配水果、希臘優格、莓果、堅果或奇亞籽燕麥等食物，並在飲用咖啡前先補充水分，幫助身體循序漸進進入一天的運作節奏。

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