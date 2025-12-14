一起床就「觸電」？ 4症狀恐罹足底筋膜炎、自救這樣做 3

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

一早起床一踏到地板就有如「觸電」？走路總覺得有東西拉住、黏住腳底？這種不舒適的感覺可能是足底的筋膜正在發炎！中醫師提醒，足底筋膜炎是一種 以「筋膜過度使用」與「局部慢性炎症」為主的足部疼痛症，保健方式可以適度透過筋膜槍或是筋膜放鬆滾輪輔助放鬆腰、臀、腿肌肉。

什麼是足底筋膜？它是連接腳跟與腳趾的一條厚韌結締組織，一旦受到過度拉扯、壓力或損傷導致的發炎或退化性病變都會形成足底筋膜炎。

廣告 廣告

中醫師周大翔表示，臨床常見發生原因包括運動過量及運動姿勢錯誤、足弓異常如扁平足或高弓足、體重過重、長期久站無適度休息等，種種因素導致腰、臀、腿肌肉過度緊繃，肌肉筋膜張力過大導致一路遷延至足底及足弓周圍產生筋膜發炎反應。

周大翔說，足跟跟腱為小腿連接足跟的交界處，因此，大多足底筋膜炎發生在足跟周圍機率最高。典型四大症狀為：早上起床第一步踩地劇痛，足跟內側疼痛，長時間行走或站立後疼痛症狀加劇，疼痛可能呈刀割般、灼熱或鈍痛。

周大翔指出，中醫觀點將足底筋膜炎歸納為痹證，包括寒痹、濕痹、熱痹、筋痹，病因為外感風寒溼邪導致邪氣阻絡，氣血不通；久站勞損導致筋脈疲勞；及肝腎虧虛導致筋骨失養。局部痛點經常只是身體爆發的警訊徵兆，找出病根源頭才能有效根治疾病，部分的人因小腿張力過大引起，有些大腿小腿都是影響區域，還有人從腰部往下延伸影響，甚至病程較久的人也可能從上半身的遠端筋膜拉扯一路影響身體筋膜張力過大至足跟，臨床上，不同診斷方式會有不同治療決策。

周大翔建議，治療足底筋膜炎，透過針灸、針刀及中藥同時治療，能達到事半功倍療效。生活照護部分，造成局部氣血瘀阻及容易過度刺激而發炎的食物都需要避免，包括生冷食物、溼熱食物、過度辛辣刺激食物、過食肥膩極難消化食物等都需要減少，保健方式可以適度透過筋膜槍或是筋膜放鬆滾輪輔助放鬆腰、臀、腿肌肉，剛開始可以先從放鬆小腿肌開始，慢慢延伸往大腿及腰臀，學會自主放鬆肌肉可以有效維持治療後的足底筋膜健康。

照片來源：示意照／翻攝自Pexels

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

男胖到135公斤險沒命！ 胃縮小甩49公斤解除「換心危機」

變冷就陷情緒低潮… 小心「季節性情緒障礙」五大表徵！

【文章轉載請註明出處】