起床後噴嚏、鼻水不斷 衛生紙不離手！20歲以下「5人就2鼻過敏」

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

衛生紙不離手，幾乎是每一個鼻過敏患者的宿命！32歲的吳小姐就長期飽受鼻過敏困擾，每天起床後噴嚏不斷、鼻水直流，工作時必須隨身攜帶整包衛生紙，生活品質嚴重受影響，甚至伴隨出現耳悶感與慢性咳嗽，多年來嘗試各種抗組織胺與類固醇鼻噴劑，療效卻逐漸減弱。醫師表示，對藥物治療效果不佳的患者，可以評估進一步手術治療。

台北中山醫院耳鼻喉科醫師林鴻穎，台灣氣候溫暖潮溼，加上都會區空氣汙染等因素，統計顯示，國人過敏性鼻炎盛行率約為20%至30%，其中20歲以下族群盛行率更高達37.8%，幾乎每5人就有2人受到鼻過敏影響。

門診臨床觀察，慢性鼻炎的成因複雜，除了過敏性鼻炎之外，也包括非過敏性鼻炎，兩者皆可能出現打噴嚏、流鼻水、鼻塞等症狀。

林鴻穎說，過去慢性鼻炎的治療多以口服抗組織胺與類固醇鼻噴劑為主，對部分患者效果有限。以吳小姐為例，經評估接受微創後鼻神經阻斷手術，隔天便可正常上班，術後2周鼻子敏感度明顯下降，早晨不再鼻水狂流、頻繁打噴嚏，呼吸與睡眠品質也大幅改善。

林鴻穎說，許多鼻炎患者同時合併鼻塞問題，後鼻神經阻斷手術可與下鼻甲肥大切除或鼻中膈矯正等鼻塞矯正手術同步進行，一次解決鼻水與鼻塞兩大困擾，對藥物治療效果不佳的患者而言是一大福音。

不過，林鴻穎提醒，手術仍需留意術後出血等風險，且並非所有鼻炎患者都適合此治療方式。民眾若有長期鼻炎相關症狀，應先接受專業醫師評估，釐清病因後，再與醫師討論最合適的治療方案。

照片來源：中山醫院提供

