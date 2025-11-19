起床心情不好！64歲緬甸華僑殺妻後自首 赴警局喊：「我殺了老婆」

一起令人震驚的殺妻命案發生在桃園中壢，一名64歲緬甸華僑供稱因「天氣變差」心情不佳，在家中對56歲妻子施暴致死。行兇後，男子騎車前往住家約1公里外的派出所自首，全身沾滿血跡，雙手高舉要求警方上銬，冷靜的態度令值班員警震驚。這名男子已坦承犯案，因涉嫌殺人罪，最重可判死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑，目前已被裁定收押。

「我殺了老婆」！緬甸華僑殺妻後赴警局自首，雙手舉高求上銬。（圖／TVBS）

這起命案發生在17日上午，桃園中壢一處民宅內。64歲李姓男子清晨起床後，在住家客廳對正在看電視的妻子徒手攻擊，隨後更拿出鐵槌和菜刀襲擊，56歲羅姓婦人倒臥血泊中，傷重不治。行兇後的李姓男子穿著藍色上衣和黑色短褲，騎機車來到警察局，一進入值班台就直接表示「我殺了我老婆」，同時雙手併攏高舉，要求警察替他上銬。面對這突如其來的自首，員警立即確認身分，並開啟密錄器進行錄影蒐證。

廣告 廣告

附近住戶透露，這對夫妻平時與鄰居互動不多，很少主動打招呼，但近期似乎常有爭吵。住戶表示：「聽說最近好像常吵架啦，可是他跟我們鄰居的互動都不好，很少會主動跟人家打招呼。」案發後，警察、救護車、殯葬業者、法醫和檢察官都趕到現場處理。

李姓男子初步供稱，案發當天起床後看見天氣變天，感覺天氣影響了自己的心情，看到妻子坐在客廳時突然火大，憤而行兇。由於他坦承經常前往泰國，為避免逃亡，訊問後已被裁定收押。

一個平凡的清晨，真的是因為 天氣影響情緒嗎？如今釀成無法挽回的悲劇，後悔已經來不及。

《TVBS新聞網》提醒您：

◎拒絕家暴，尊重身體自主權，請撥打110、113

◎法律扶助基金會：(02)412-8518

更多 TVBS 報導

快訊／桃園64歲翁狠殺愛妻！騎車赴警局自首 地院裁定羈押

「我殺人」！桃園狠夫警局投案 利器毆死妻

桃園平鎮命案！殺人入獄10年獲假釋 前科男又勒斃前女友遭羈押

三重滅門血案！女婿連殺妻、岳母、繼子 國民法官判死刑

