起床氣引殺機！彰化屋主叫醒留宿醉男被打破頭

家中留下大片血跡，犯案工具疑似是個大鐵塊。（圖／東森新聞）





2日上午9點多，彰化埔心鄉發生酒後傷人案件，69歲的屋主要叫醒前一晚在家中喝醉睡著的兇嫌起床，但對方疑似有起床氣，心生不滿，拿起鐵塊猛砸屋主頭部，導致他重傷昏迷，送醫搶救，昏迷指數6，尚未脫離險境。警方當場將李姓男子逮捕，依殺人未遂移送，羈押獲准。

男子渾身是血躺在擔架上，腹部起伏大，可見他呼吸相當困難。救護車將他送進急診室搶救，因為傷勢太重，院方跟家屬評估後決定轉院。加護病房內男子躺在病床上，頭部包滿紗布、滿臉血，昏迷指數6，插管命危。看見這幕家屬心痛，他只是在家與人喝酒，卻被朋友的朋友因為一頓起床氣打成重傷。家中留下大片血跡，犯案工具疑似是個大鐵塊。

恐怖傷人案件發生在2日上午9點，彰化埔心鄉，1日下午，69歲的屋主與61歲張姓女子到KTV唱歌喝酒，深夜11點決定回家續攤。張姓女子揪45歲的兇嫌一起來，凌晨3點兇嫌喝到爛醉，跑進屋主房間呼呼大睡。隔天一早，屋主跟女子都出門買完東西，回來看到他還在睡，決定叫醒他。沒想到兇嫌竟暴怒，起床氣引發殺機，順手就拿起螺絲起子、扳手、老虎鉗、鐵塊、水管，疑似都成了傷人武器，當場把屋主打到昏迷。

彰化埔心仁里村村長陳秀玲：「屋主妻子就罵她先生說，不認識的你也敢讓他在那邊睡覺。凶嫌隨便拿東西就亂打亂敲，頭、耳朵、臉、胸、肚通通有大小不一的傷口。打的當下就沒有意識了，就沒有辦法自主呼吸了。然後從12/2下午1點10分左右進去，到大概晚間7點多才出來，那目前在加護病房中觀察。」

據了解，屋主平時以撿回收維生，與張姓女子兩人是酒友，但他跟兇嫌根本不認識。陌生男子喝醉睡他床一整晚，被叫醒竟還發怒動手傷人。可憐屋主尚未脫離險境，嫌犯被依殺人未遂移送，檢方認定他罪嫌重大，且有逃亡之虞，裁定羈押。

