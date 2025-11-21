起床猝死危機！內政部揭「賴床5分鐘」是救命關鍵

受東北季風影響，全台氣溫驟降，內政部特別提醒民眾，清晨因輻射冷卻效應，室溫往往比被窩低10多度，此時起床最易因溫差刺激導致血管劇烈收縮，誘發心血管疾病甚至猝死，並公布「起床4步驟」保命指南，呼籲民眾嚴格遵循，降低心血管負擔。

為降低民眾在寒冷天氣中的健康風險，內政部提供「起床4步驟」圖卡。（圖／內政部）

內政部於19日在臉書發文指出，全台氣溫明顯下降，當氣溫驟降時血管會收縮，導致血壓上升，若心臟負荷不足，可能引發猝死風險，而最危險的時段通常出現在睡夢中或清晨剛起床時。

內政部特別強調，清晨受輻射冷卻影響，室內外溫差明顯，若一早起床就直接接觸寒冷空氣而未做好保暖準備，血管劇烈收縮將使心血管風險大幅提升。

為降低民眾在寒冷天氣中的健康風險，內政部提供「起床4步驟」圖卡，詳細說明安全起床的方法。第一步是下床前先暖身，讓身體逐漸熱起來；第二步建議在被窩中賴床5至10分鐘，讓身體有時間適應室溫變化。第三步是起床後先喝一杯熱開水暖身；最後第四步則是建議多穿一件衣服增加保暖度，以循序漸進方式讓身體熱機，有效降低因溫差劇烈變化造成的心血管負擔。

第三步是起床後先喝一杯熱開水暖身。（示意圖／Pixabay）

除了起床步驟外，內政部也提醒民眾天冷時應注意兩大保暖措施，包括保持室內適宜溫度，特別是在早晚溫差大的時候，睡前可在棉被外加毯子或穿襪子，有效減少血管劇烈收縮造成的負擔，預防因溫差刺激引發的心血管疾病風險。

這則保健資訊在社群平台引發熱烈討論，許多網友對於「賴床5至10分鐘」的建議反應幽默。有網友在內政部臉書留言表示「我卡在第2步」、「相信我，步驟2超級危險」，還有網友笑稱「第2步怎麼可能只有10分鐘」、「笑死！第2步驟做下去就沒有後面了」。

