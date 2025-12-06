起床5分鐘，按對穴位眼睛不再浮腫！專家教你6大眼周按摩法

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

早上照鏡子，眼睛腫得像小豬？其實只要每天花5～10分鐘，按照正確穴位按摩，就能有效消除眼周浮腫，舒緩疲勞。從睛明到承泣，六大穴位循序按壓，不只改善眼部血液循環，還能預防皺紋與黑眼圈，是懶人也能做到的美容保養小秘訣。

只要按照穴道按摩方向，起床後用指腹點壓穴道，每次約5～10分鐘，可以減緩眼睛泡腫的現象，持續做，效果更好。

按摩順序：睛明→攢竹→魚腰→絲竹空→太陽穴→承泣

按摩方式：用食指指腹，或將大拇指曲起，以第一關節於眼週週圍依序按壓，每次約5～10分鐘，約20～30次。

按壓穴位：

1.睛明穴：位在眼頭與鼻子中間，可有效舒緩眼睛疲勞，由於它能增加眼睛四週肌膚的彈力並預防皺紋，屬於美容特效穴道之一，若能每日刺激，功效日現。

2 .攢竹穴：在眉頭處，因為與膀胱相連接，可去除臉部和身體浮腫，且對頭痛、眼睛疲勞、眼睛充血等症狀也有效果。

3.魚腰穴：位在眉毛中間，與瞳孔相對應的位置，它是眼週穴位中最敏感的一個，能帶來的刺激也最強烈，可以有效放鬆眼週週圍的肌肉，改善局部血液循環，消除疲勞。

4.絲竹空穴：位於眉尾凹陷處，可以預防眼尾皺紋，還能改善臉部色素沉澱，對頭痛與眼睛充血也有幫助。

5 .太陽穴：從眼尾和眉尾連接線的中央處，往後約1個拇指寬度的凹陷處，也是舒緩頭痛、眼睛疲勞的常用穴位。

6.承泣穴：位於眼睛下方，正坐直視時，瞳孔直下，眼眶骨的下緣處，是治療眼疾的常用穴位。

