起底副縣長顏新章傳奇背景 警界鐵漢轉身花蓮「大內總管」卻屢陷司法風暴
在花蓮政壇，現任副縣長顏新章無疑是一個極具傳奇色彩卻又飽受爭議的核心人物，從昔日站在第一線衝鋒陷陣的悍警，到成為「花蓮王」傅崐萁家族最倚重的核心大將，十多年來他穿梭於模糊地帶，更在多次政治危機中扮演著不可或缺的「傅家第一防火牆」角色，如今因營養午餐弊案的大規模搜索，這面看似堅不可摧的防火牆，正迎來公職生涯中最猛烈的司法風暴。
顏新章出身警界，曾參與偵辦震驚全台的白曉燕命案，在刑事體系歷任國道公路警察局刑事警察隊隊長、桃園縣警察局刑警大隊長，隨後進入警政署核心擔任刑事警察局督察及公關室主任。2010年，當時甫當選花蓮縣長的傅崐萁看中顏新章在警界的資歷，力邀他跨界到花蓮出任消防局長。這次的轉身。不僅讓顏新章告別警界，也讓他正式踏入花蓮的政治權力核心。
來到花蓮後，顏新章迅速展現高度忠誠度與執行力，深獲傅崐萁的倚重。2015年他升任花蓮縣政府秘書長，手握縣府大小政務實權，即便後來傅崐萁卸任、妻子徐榛蔚接掌縣府，仍將當時身陷理想大地案風暴、遭判休職的顏新章任命為花蓮縣副縣長，公職生涯更上一層樓。
外界普遍認為，顏新章是傅氏家族最核心的「後台總管」，甚至被反傅議員戲稱為「傅家第一防火牆」，就是因為在許多敏感案件中，顏新章總能現身擋下政治與法律風暴。
在監察院調查「理想大地案」彈劾案文中，顏新章在擔任消防局長與秘書長期間，幾乎成了傅崐萁家族成立的「榮亮公司」實質代理人，他將花蓮縣政府貴賓室當作私人談判桌，一手遊說梁姓賣家低價售地，另一手引介林姓買主高價接手，這場在縣府機關內進行的私人土地交易，同日就斬獲1億餘元暴利。
不僅如此，監察院還查出顏新章自傅崐萁2009年底就職縣長後，長期利用上班時間「不假外出」或報出差，化身為榮亮公司的專職跑腿，幫該公司臨櫃存、提款的紀錄高達103筆，總經手金額高達3億1542萬餘元。被監委痛批他「假借權勢，假公濟私，殊不足取」，於2020年以13票全數通過彈劾，懲戒法院隔年判決顏新章休職1年。
然而道高一尺、魔高一丈，顏新章當時趕在休職判決前辦理退休，花蓮縣政府則在數月後以顏新章「事務官公職已退休，現職副縣長屬政務官」為由，再延攬他擔任副縣長，此事至今仍是花蓮政壇一大爭議。
去年4月，花蓮縣政府爆出提高礦石景觀稅、涉嫌敲詐恫嚇業者福安礦業公司的醜聞，週刊流出的爆料錄音檔顯示，縣府多位官員由副縣長顏新章帶隊前往施壓，強硬嗆業者：「你們有來說要退回你們繳的錢，這是不可能的事……但是如果談企業回饋、照顧地方，那這個我們就再談。」這段疑似施壓廠商錄音，再度將他推上輿論的風口浪尖，目前該案也在檢調偵辦中。
今年5月、6月間，花蓮縣政府引以為傲的免費營養午餐政策爆發弊端，檢調發動大規模搜索，顏新章因身為縣府就此案用印決行的最高主管，昨也遭到搜索約談，最後暫以百萬交保候傳。地方傳言，涉案廠商「德力強」與縣府高層關係極為密切，檢調正釐清其中涉及不法包庇及貪污圖利，此一風暴是否會再度撼動花蓮政壇，各界都拭目以待。
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