起底南部傳奇「鴨哥」如和從盜刷分子變洗錢大老…卻最怕小三跟人跑

社會中心／高雄報導

「鴨哥」轉戰幕後大老後行事相當低調，乾脆買商辦後設立私人招待所宴請親友，並叫來酒店小姐服務。（圖／翻攝畫面）

雄檢18日起訴南臺灣洗錢傳奇「鴨哥」劉秉宏在內的12人，雖然「鴨哥」目前因案服刑中，卻還能遠端操控水房運作，不到一年的時間就經手了50多億元，因此也不得不提他的崛起歷程；劉秉宏早年開菸酒行，後來因盜刷信用卡被判處2年2個月定讞，後來沉寂15年後化身為「洗錢傳奇」，只不過劉秉宏雖然神通廣大可以操控洗錢，但卻深怕小三離他而去，於是安排小三到水房工作，對此小弟們則不滿向大哥表示「阿嫂只會裝水水，都不做事」。

廣告 廣告

據了解，劉秉宏最早是一間菸酒行的老闆，直到2001年時，找來3名友人組成盜刷集團，拿著偽造的信用卡購買洋酒、唱片等，再將贓物變賣牟利，得手幾萬元後就收手，直到後來被警方查獲，被依涉犯偽造文書罪嫌判處2年2個月定讞，但劉男卻選擇逃逸。

此外、劉秉宏對外相當低調，以至於檢警在偵辦洗錢案時幾乎沒人聽過他的名號，更不知道他早就與國際匯兌業者有聯繫，後來在改名後就一直隱身，即便賺了錢也不招搖、也不上酒店，於是他乾脆買下商辦在裡面設立招待所，再將酒店小姐叫來招待所內服務親友。

有趣的是，劉秉宏同時有元配及紅粉知己，日前因偽造文書案入獄後，曾向小三表示要乖乖等他出獄，為了怕她跑走，還安排到水房工作，但小弟卻有怨言，表示大嫂都打扮的漂漂亮亮，卻不做事，因此也讓「鴨哥」相當無奈。





不良行為，請勿模仿！

更多三立新聞網報導

月世界數十噸廢棄物「漏夜趕工」全部清除完畢！環保局憤怒了

車禍畫面曝光 ！「李爸水餃」二子上班途中自撞身亡…生日隔天成忌日

南部洗錢傳奇「鴨哥」獄中有多豪奢？遙控洗錢50億 小三元配還輪流探視

高雄「載屍兜風」今相驗！兒女「與母許久未聯絡」現身殯儀館情緒無起伏

