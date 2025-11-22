起底垃圾山主謀李有財！人脈廣、事業多 回收場遭開罰14次
記者古芙仙、朱韋達／高雄報導
高雄知名景點月世界淪為垃圾山，背後主謀當地里長李有財身分也被起底，開設的資源回收場在去年曾3個月內發生2次火警，還被環保局開罰14次累計罰款65.4萬元！李有財經營的茶行今年盛大開幕，各方人士都來剪綵人脈很廣，過去他曾違紀參選、被國民黨開除黨籍，又加入民進黨，最後以「無黨」身分當選里長。
活動主持人：「開幕誌慶！」
今年8月份岡山這間茶行盛大開幕，各方人士都來參與剪綵，還請來舞龍舞獅非常熱鬧，老闆是里長李有財，也就是這次月世界垃圾山主謀，李有財父子檔被法院裁定羈押，服務處大門深鎖，里民說並不知道他事業這麼多。
里民：「做得很好，真的服務很好。」
記者：「聽說他有在做什麼生意？」
里民：「我不知道，我就不了解這個了。」
除了茶行，李有財還開設資源回收場，去年1月跟3月份接連在凌晨發生大火，當時他以業者身分返回現場還受訪。
岡山區碧紅里長李有財（2024.03.21）：「這次的火災之後我們會盡量說把工廠這邊閒置下來。」
環保局更查出，里長開的這間回收工廠從111年起被罰了14件，其中2件空污法、12件廢清法，目前甚至還有4張沒繳錢，積欠13萬2千元。
而李有財過去是國民黨籍，2018年違紀參選市議員，當時還架設粉絲專業，以無黨身分希望大家投給他，但最後落選被開除黨籍後又加入民進黨，2022年再黨內初選失利，最後是以無黨身分當選里長，競選看板跟服務處都跟立委邱志偉掛在一起，邱志偉也說明。
民進黨立委邱志偉：「地方上就是我覺得比較複雜，經營比較多種事業，前陣子是茶行還有金香舖。」
曾經連任四屆里長，在地實力雄厚，李有財利用本身人脈資源開茶行、金香舖事業版圖大，資源回收場卻違規遭到開罰多次，現在又涉犯月世界垃圾山案，偷盜廢棄物被抓，讓他招牌上「環工碩士里長」這幾個字看起來特別諷刺。
更多三立新聞網報導
月世界成垃圾山主謀李有財 民進黨揭露「由藍轉綠」：依規開除黨籍
北市南港公園淪「天體營」？網路揪裸體聚會開趴 議員公布照片怒回應了
三重驚傳隨機攻擊！毒蟲男突情緒失控暴走 當街揮舞鐵棍打傷夫妻
罰金110萬！毒品唾液快篩執法上路 全國首日查獲18案
其他人也在看
高雄垃圾山主嫌同框綠民代！柯志恩猛酸：也是自盜自演？
高雄「月世界垃圾山」主謀、岡山區碧紅里長李有財和兒子李子森遭羈押禁見，外界質疑李有財與民進黨關係匪淺。國民黨立委柯志恩今天（22日）表示，美濃大峽谷案爆發時，她和市議員特助站在一起被說是「自盜自演」，李有財的茶行開幕時也有民進黨籍市長參選人出席，這是否也是「自盜自演」？中天新聞網 ・ 11 小時前
快訊／4連霸里長父子搞出「月世界垃圾山」李有財甩鍋兒不成…遭收押
高雄田寮知名景點「月世界」傾倒數百噸廢棄物，引發各界關注；檢警昨天（21日）傳喚、拘提多人，還抖出幕後主嫌為4連霸的里長李有財，及他53歲的兒子李子森；檢方複訊後，向法院聲押父子檔及蘇姓、施姓被告獲准。此案引發社會譁然，據悉，偵訊時，李有財否認涉案，還辯稱是兒子所為，但說詞未獲採信，一併收押。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
與垃圾山主謀李有財關係匪淺？ 許智傑、賴瑞隆：惡意抺黑連結就提告
高雄月世界垃圾山主謀岡山區碧紅里長李有財、李子森父子昨晚經檢方複訊後聲請羈押禁見獲准，外界質疑李有財與民進黨關係匪淺。民進黨全面切割，繼高雄市長陳其邁後，曾參加李經營園鑫茶行開幕活動的綠委許智傑、賴瑞隆也有動作了。他們均強調，參加開幕活動是民代行程的日常，若後續有人惡意抹黑連結，將對其提告。中天新聞網 ・ 13 小時前
嘉市殯葬所一棵樹葬逾20先人 議員促市府擴充樹葬區
嘉義市殯葬管理所設有璞真園、如意園兩區樹葬區，市議員傅大偉日前質詢關心樹葬議題，他說，璞真園第一樹葬區鄰近火化場，因高溫炎熱影響樹木生長，且兩區樹葬區一棵樹可畫2、3圈，一圈就挖樹穴10餘個，部分樹木已挖3圈，葬有逾20名先人，先人骨灰因永久樹葬，留下的鈣、磷等物質也會造成樹木「營養過剩」、難生長成自由時報 ・ 11 小時前
基隆原民親子樂樂棒球賽登場 最小選手只有3歲
基隆市「原民親子樂樂棒球賽」今天在大武崙市立棒球場登場，共有6支隊伍參加比賽，上百位家長與孩子一起參加，最小選手只有3歲，副市長邱佩琳開球，她說，親子運動與原民文化相結合，成為孩子成長的重要力量。邱佩琳表示，樂樂棒球不只是比賽，更讓家長與孩子一起動起來，在球場上互相加油、陪伴與合作，對促進親子關係很自由時報 ・ 10 小時前
福島核食解禁引質疑 卓榮泰：20餘萬件檢驗均合格
行政院近日宣布全面解除日本福島等5縣食品管制措施，引發社會各界關注，質疑此舉是否與日本首相高市早苗發表「台灣有事論」引發的緊張局勢有關。行政院長卓榮泰今（22日）強調，此次調整完全依據科學檢驗結果與法定程序進行，過去日本10多年逾20萬件抽驗均未出現不合格的案例。鏡新聞 ・ 9 小時前
影/南韓女團TWICE今開唱 攤販賣盜版被取締？高雄警說話了
南韓女團TWICE將於22日、23日首度在高雄開唱，粉絲熱烈應援，必備門票與手燈，不過今（22）日中午左右，有民眾在網路上表示，在高雄世運商品部外面，疑似有警察驅趕販賣盜版TWICE商品的攤商，而現場違規的攤販也出現5件告發和20件勸導案例。中天新聞網 ・ 11 小時前
福島核食解禁引質疑 卓榮泰背書：20餘萬件檢驗均合格！
行政院近日宣布全面解除日本福島等五縣食品管制措施，引發社會各界關注，質疑此舉是否與近期「台灣有事即日本有事」的緊張情勢有關。行政院長卓榮泰今日出席台61線西濱公路改善工程動土典禮時，針對此議題做出回應，強調此次調整完全依據科學檢驗結果與法定程序進行。中天新聞網 ・ 10 小時前
金馬62/范冰冰確定不出席！導演張吉安鬆口吐：她有很多遺憾
中國大陸女星范冰冰今年以電影《地母》入圍第62屆金馬獎「最佳女主角獎」，外界相當關注她是否會來台出席典禮，近期更出現不少傳聞，指出她有可能直接搭私人專機抵台。對此，稍早導演張吉安鬆口證實，范冰冰人不在台灣，今晚確定不會出席金馬獎。中天新聞網 ・ 5 小時前
全國南區社區環教成果展 葉俊宏盼落實淨零綠生活
（中央社記者黃國芳嘉義縣22日電）全國南區社區環境教育成果展今天在嘉義縣舉行，縣長翁章梁在現場拍賣檜木再生家具，造成搶購。環境部政務次長葉俊宏表示，落實淨零綠生活，從社區在地的驅動非常重要。中央社 ・ 9 小時前
文化部人權藝術生活節即起至12/14 景美紀念園區登場
文化部國家人權博物館第6屆「人權藝術生活節」以「未竟之路：聲生不息的迴音」為主題，自即日起至12月14日，在新北市新店區的白色恐怖景美紀念園區登場。系列活動今（22）日開幕，文化部政務次長王時思指出，文化本身就是一種基本人權，文化部盼藉由多元藝術創作打造連結歷史記憶的交流平台，系列活動均為免費索票參自由時報 ・ 10 小時前
外送員擬訂「時薪不低於245元」 民眾憂：運費恐拉高
外送員擬訂「時薪不低於245元」 民眾憂：運費恐拉高EBC東森新聞 ・ 11 小時前
深化金融支持 助力小三通架起兩岸便捷橋梁
日前，在人民銀行福州開發區營管部與馬尾區台辦的共同指導下，民生銀行福州自貿片區分行為福州程泰船務有限公司授信2320萬元人民幣（約1.026億新臺幣），專項用於購置福馬「小三通」航線高速客船，首筆資金已於本（11）月順利投放。目前，福州馬尾———馬祖、福州黃岐———馬祖兩條福馬「小三通」航線每日安排二進二出，共計四個航次，已成為兩岸民眾便捷往來、深化經貿文化交流的重要通道。本次購置的新型高速客船設計先進，航速可達32節，載客量132人，並配備VIP客艙、智能航行系統及減搖裝置等設施，將有效提升旅客出行的舒適性與安全性。為推動企業降低融資成本，人民銀行福州開發區營管部同步指導民生銀行福州自貿片區分行協助企業申請科技創新和技術改造再貸款，並爭取設備更新中央財政每年1.5個百分 ...台灣新生報 ・ 5 小時前
月世界成垃圾山！ 民進黨曝主嫌李有財「由藍轉綠」：違反紀律開除黨籍
高雄月世界地景被發現遭非法倒數百公噸垃圾成「垃圾山」，而主嫌則是岡山區碧紅里長李有財、李子森父子等人，其中李姓父子等3人昨（21）日遭裁定收押禁見。民進黨今（22）日表示，「李有財嚴重違反本黨紀律，本黨將依規開除黨籍」。鏡週刊Mirror Media ・ 8 小時前
垃圾山主嫌里長合照陳其邁 市府澄清未經同意
南部中心／綜合報導高雄月世界沿線，遭到民眾發現，被不法歹徒惡意傾倒家庭廢棄物，檢警揪出幕後藏鏡人，竟然是一名岡山區的無黨籍資深里長李有財，連同兒子李子森雙雙遭收押。只是李有財也被發現，曾經參加民進黨的市議員初選，更有合成與陳其邁的合照，遭到質疑，但高雄市府也火速澄清，說照片合成沒有經過市長同意，對於惡質抹黑，將依法提告。民視 ・ 10 小時前
影/國道1號大貨車深夜突猛撞護欄 副駕當場拋飛身亡
國道1號北上176公里大雅路段21日深夜22時06分發生嚴重交通事故，一輛營業大貨車不明原因失控，猛烈撞擊外側護欄與隔音牆，導致車頭嚴重毀損，副駕駛座乘客當場拋飛身亡，駕駛受困車內，事故造成北上路段短暫回堵約1公里。中天新聞網 ・ 11 小時前
高雄「月世界」淪垃圾山 主嫌李有財遭民進黨開除黨籍
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導高雄市知名景點「月世界」近期遭非法傾倒數百噸垃圾，淪為垃圾山，警檢查出幕後主嫌就是岡山區碧紅里里長李有財父子。對此...FTNN新聞網 ・ 8 小時前
黃文益諷陳菁徽三條線邏輯誤導大眾
[NOWnews今日新聞]針對陳菁徽以「與李有財合成照」作為抹黑依據，刻意將「與其合成照」等同「力挺犯罪」，民進黨高雄市黨部主委黃文益今（22）日嚴正強調，這種荒腔走板的「三條線邏輯」，就是誤導大眾、...今日新聞NOWNEWS ・ 10 小時前
全國南區環境教育成果展嘉縣登場 翁章梁當拍賣官萬元售出檜木再生家具
「全國南區社區環境教育培力、環保小學堂成果展」今天在嘉義縣政府前舉行，結合嘉有好市集「惜福感恩GO」，吸引逾4000人參加。現場舉辦再生家具拍賣會，嘉義縣長翁章梁化身拍賣官，號召現場民眾出價競標，最後分別以1萬2800元、1萬4500元賣出檜木圓桌以及古早味阿嬤檜木菜櫥。自由時報 ・ 8 小時前
李有財遭開除黨籍 他揭：綠認證的特優里長
[NOWnews今日新聞]高雄燕巢、田寮區3處山坡地接連爆發台南家用垃圾惡意棄置，檢方調查發現，岡山區碧紅里長李有財與兒子李子森等人涉嫌重大。民進黨高雄市黨部21日深夜發聲明，證實李有財是民進黨籍，並...今日新聞NOWNEWS ・ 14 小時前