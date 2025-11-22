起底垃圾山主謀李有財！人脈廣、事業多 回收場遭開罰14次

記者古芙仙、朱韋達／高雄報導

高雄知名景點月世界淪為垃圾山，背後主謀當地里長李有財身分也被起底，開設的資源回收場在去年曾3個月內發生2次火警，還被環保局開罰14次累計罰款65.4萬元！李有財經營的茶行今年盛大開幕，各方人士都來剪綵人脈很廣，過去他曾違紀參選、被國民黨開除黨籍，又加入民進黨，最後以「無黨」身分當選里長。

李有財經營的茶行盛大開幕。

活動主持人：「開幕誌慶！」

今年8月份岡山這間茶行盛大開幕，各方人士都來參與剪綵，還請來舞龍舞獅非常熱鬧，老闆是里長李有財，也就是這次月世界垃圾山主謀，李有財父子檔被法院裁定羈押，服務處大門深鎖，里民說並不知道他事業這麼多。

廣告 廣告

里民：「做得很好，真的服務很好。」

記者：「聽說他有在做什麼生意？」

里民：「我不知道，我就不了解這個了。」

里長李有財經營的資源回收場去年曾發生火災。

除了茶行，李有財還開設資源回收場，去年1月跟3月份接連在凌晨發生大火，當時他以業者身分返回現場還受訪。

岡山區碧紅里長李有財（2024.03.21）：「這次的火災之後我們會盡量說把工廠這邊閒置下來。」

環保局更查出，里長開的這間回收工廠從111年起被罰了14件，其中2件空污法、12件廢清法，目前甚至還有4張沒繳錢，積欠13萬2千元。

里長李有財的回收場開罰紀錄。

而李有財過去是國民黨籍，2018年違紀參選市議員，當時還架設粉絲專業，以無黨身分希望大家投給他，但最後落選被開除黨籍後又加入民進黨，2022年再黨內初選失利，最後是以無黨身分當選里長，競選看板跟服務處都跟立委邱志偉掛在一起，邱志偉也說明。

民進黨立委邱志偉：「地方上就是我覺得比較複雜，經營比較多種事業，前陣子是茶行還有金香舖。」

李有財在地實力雄厚。

曾經連任四屆里長，在地實力雄厚，李有財利用本身人脈資源開茶行、金香舖事業版圖大，資源回收場卻違規遭到開罰多次，現在又涉犯月世界垃圾山案，偷盜廢棄物被抓，讓他招牌上「環工碩士里長」這幾個字看起來特別諷刺。

更多三立新聞網報導

月世界成垃圾山主謀李有財 民進黨揭露「由藍轉綠」：依規開除黨籍

北市南港公園淪「天體營」？網路揪裸體聚會開趴 議員公布照片怒回應了

三重驚傳隨機攻擊！毒蟲男突情緒失控暴走 當街揮舞鐵棍打傷夫妻

罰金110萬！毒品唾液快篩執法上路 全國首日查獲18案

