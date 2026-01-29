起底家暴男！無業待家中「女兒顧開銷」 附近鄰居：看不出來是這種人

社會中心／馬聖傑、洪國凱 新北市報導

持續帶您追蹤這起，發生在新北蘆洲的家暴事件！動手的70歲林姓男子，在外人眼中，與同住的前妻、女兒都相處融洽，原本開小黃的他，因為沒體檢、沒換照，形同退休後，就一直待在家中，附近居民對他的印象，就是他會牽著妻子的手外出，沒想到這回會對妻女動手！

不斷大吼小叫的男子，就是這回涉嫌拿鋸子、榔頭，攻擊妻女的70歲林姓男子，妻女站在路邊驚魂未定，更無力再反抗！警方與救護人員到場，先安撫她們的情緒，她們全身是血，馬上被送往醫院治療。林姓男子被警方帶上警車，看得出來他情緒很不平穩，持續與一旁的員警爭論不休！深夜的家庭糾紛，讓附近鄰居相當訝異！但一切有跡可循！

附近店家：「他上次就是拿瓦斯要氣爆，一家都很OK啦，因為他們出門都是這樣子餒，手牽手欸，他都會叫他老婆去幫他買東西。」

爭吵似乎不是頭一回發生，但一家人在外給人的感覺就是很和樂，完全看不出異樣。70歲的林姓男子在外人的眼中，是這個情緒穩定的人，過去開小黃維生，五年前，因為沒體檢換照，形同退休狀態就住在家裡，家裡的一切開銷，都由女兒負責，里長對他也印象深刻。





蘆洲區延平里里長張明德：「我對他的印象他是很老實的，表面看起來好像很和樂的，他是因為（駕照）超過時間了，（之前）有一些問題有來請教我，他很客氣的，但是他們出門的時候有時候都一起，聽說都牽著手感情都很好。」

大樓住戶：「社區有玻璃什麼他都會撿，沒有聽說他怎樣。」

林姓男子涉嫌家暴、殺人未遂、傷害、違反保護令等罪，移送新北地檢偵辦，建請檢察官聲請羈押！不讓這號危險人物，再危害家人性命安全！

