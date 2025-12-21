起底張文特殊學歷「餐飲轉資工」…1因研究「人臉辨識」領國科會4.8萬

社會中心／綜合報導

網紅「四叉貓」劉宇近日起底北捷隨機傷人案嫌犯張男背景，發現張嫌自永平工商餐飲科畢業後考入虎尾科大資工系，曾獲國科會4.8萬元補助進行「人臉辨識」研究，報告中甚至使用自己照片為範例。虎尾科大證實張嫌為校友，強調其在校期間學業、操行皆正常，無輔導異常紀錄。

隨機攻擊案爆發後，嫌犯張男的過去經歷引發外界高度關注。網紅「四叉貓」劉宇經連日肉搜，查出張男在就讀虎尾科技大學資訊工程系期間，曾於2020年7月至2021年2月參與國科會補助的大專生研究計畫。該計畫主題為「利用多任務串聯卷積網路模型實作人臉辨識輔助課堂點名」，旨在透過機器辨識出勤率以改善手動點名的效率低落問題，而張男當時也因此獲得8個月共4.8萬元的補助金。

劉宇進一步下載並檢視該份研究報告，意外發現報告中用於示範「攝像頭擷取圖像視窗」的範例圖片，竟是張男本人的自拍照，推測拍攝時間約在4年前。此一發現隨即引發網友熱議，尤其是張男從餐飲科跨考資工系，畢業後又選擇簽下志願役的特殊職涯路徑，被不少網友認為「路線相當『跳Tone』且怪異」。

針對外界議論，虎尾科大也出面證實，張男確為該校109學年度畢業校友，經查閱學務與教務資料後，表示張男在校修業期間，無論學業成績或操行表現皆屬正常範圍，並無學習落後或品行偏差的情況，輔導單位亦未曾留有相關異常紀錄。校方強調，張男畢業後即與母校斷了聯繫，未曾再參與校內任何活動，對於優秀校友淪為重刑犯感到遺憾與不解。

