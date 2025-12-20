起底張文！ 曾任保全離職後長期無業 經濟來源成謎

政治中心／綜合報導

進一步起底恐攻嫌犯張文，他27歲桃園人，但家庭關係疏離，兩年多沒聯絡，高職時期成績不錯、熱心助人。但後來到空軍服志願役時，傳出故意酒駕被汰除，後來又因為教召沒到，被發布通緝。只不過這段期間，張文曾任保全，離職後長期無業，卻能在台北租屋，如今經濟來源也成謎。





恐攻嫌犯張文照片曝光！戴著細框眼鏡，穿著制服，27歲的他，是桃園市楊梅人，家境不錯，爸爸是工程師，媽媽是會計，還有一個哥哥住在高雄，但家人之間感情疏離，兩年以上沒連繫。記者vs.嫌犯張文爸媽：「有想要代替兒子幫忙道歉嗎？有知道兒子的近況嗎？」張文的父母一語不發，不過同學透露，他過去就讀桃園永平工商餐飲科時，成績不錯，也熱心助人，校方說還獲得25次嘉獎、4次小功，堪稱品學兼優。張文高中同學：「他高中都很正常就很善良，個性內向不太會跟異性聊天，不過他對自己的要求比較高，所以基本上都是名列前茅的。」

張文性格內向，臉書朋友只有43人，畢業後同學就聯絡不上，後來到雲林念大學，又去空軍無線電通信中隊，服志願役，對槍械及軍事設備有高度興趣。卻在民國2022年間，涉嫌自導自演酒駕事件，遭軍方汰除，隔年到保全公司任職，任滿一年便離職，直到今年7月又因為戶籍地遷移，沒收到教召令被通緝，不知道是不是因此，受到衝擊。

張文高中同學：「我不想相信可是講真的，張文這個名字很少啦，所以我有在猜但是希望不是，我們基本上沒有人相信啊，如果證據是這樣的話，那我們真的是每個都意外啊。」





警方調查，從去年6月至今，除了母親偶爾小額資助，張文沒有任何薪資申報紀錄，但卻能長期在台北中正區租屋，離職後經濟來源成謎，現在也是警方偵辦重點之一。

