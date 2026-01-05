社會中心／綜合報導

持續帶您追蹤這一起曲棍球賽場上的打人爭議！涉嫌毆打國中生的選手，是一名曾經入選國家隊的28歲黃姓男子，事件爆出後，有眼尖網友發現，他疑似在社群開了小帳，替自己喊冤，說為何大家不看前因後果，只看片段就覺得是打人的錯？更說，會不會是國中生比賽有比較多的小動作？引發網友討論。

前曲棍球黃姓國手：「從整個台灣來說，打的人其實算不少，台灣裡面沒有冰場，南部的球員沒有辦法接觸。」

談起曲棍球侃侃而談，他就是這回在比賽場上，涉嫌毆打國中生的28歲黃姓前曲棍球國手。

起底暴力28歲前曲棍球國手！ 社群疑「開小帳」喊冤不認錯

起底暴力28歲前曲棍球國手！ 社群疑「開小帳」喊冤不認錯。（圖／民視新聞）





攤開臉書，相簿中滿滿的都是在曲棍球比賽場上照片，看得出來他對冰上曲棍球的熱愛。這回捲入打人爭議，在社群引發熱烈討論，有網友發現，這位前國手疑似開了小帳，在新聞底下留言替自己洗白，說有沒有可能是那個小孩，前面有比較多小動作；為什麼一群人不看前因後果，只看片段就覺得是打人的問題？這種說法當然不被網友採納。有專業的網友，搬出比賽規則，指出曲棍球賽場上，對手可以"單挑互毆"，只有NHL全世界最高層級的職業冰球比賽可以，但有明確規定，未滿20歲以下只要打架就是出場，青少年比賽時更是嚴格禁止打架。





起底暴力28歲前曲棍球國手！ 社群疑「開小帳」喊冤不認錯

起底暴力28歲前曲棍球國手！ 社群疑「開小帳」喊冤不認錯。（圖／民視新聞）





知情家長：「動手其實聽家長說，其實已經好幾次了，一般大概就推擠，然後把他（對方）推到地上之類的，那這一次是把人家壓在地上暴打，這個情況說實話，我們家小孩打球六七年以來，真的還是第一次看到。」

比賽場上先動手就是不對！更何況是成年人毆打國中生，誰能接受？！

