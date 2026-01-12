起底毒駕駛是舞者 「猛男界RAIN」1年演逾600場

新北市 / 綜合報導

新北市金山區昨(11)日發生圍捕驚魂案。有一名翁姓男子持利器作勢攻擊人，遭警方圍捕還拒捕，更導致員警受傷。而他的身分也被追查出來，是一名猛男秀舞者，知情人士透露他活躍於北部以猛男界RAIN的稱號累積出知名度，一年曾演出超過600場，但他11日遭警方押到警局時，一下車就腿軟、雙膝跪地。

袒胸露背大秀精壯身材，翁姓男子常在社群上展現，胸腹部和手臂健身成果，臉上的表情都很有自信。音樂震耳欲聾搭配舞台燈光，練好的身材成了職場利器，因為他是猛男秀舞者。

宣傳海報上都能看到他，直言要挑戰尺度極限，知情人士透露，他活躍於北部，以猛男界RAIN的稱號累積出知名度，一年曾演出超過600場，也常po出跟藝人合作或辦派對的照片，但如今...。

員警：「腳下來。」翁姓男子11號遭警方移送時，不斷呻吟之外，一下車就腿軟雙膝跪地，因為他持利器作勢攻擊人，遭警方圍捕還拒捕，導致員警受傷。

金山警分局金山派出所員警楊佳樺：「(翁姓男子)有在健身所以力氣滿大，需要好幾個人把他壓在地板上，好幾個人把他，一鼓作氣把他拉下來之後，他又不斷頑強抵抗。」不只讓員警受傷，他住在新北市三芝區，也讓附近鄰居憂心忡忡。

當地住戶：「當然是不OK囉，因為我們這邊住戶都有一點年紀，有這樣子的人滿危險的，住戶當然心裡也會不舒服，也會覺得不安全。」根據警方調查，翁姓男子沒有毒品前科，但這次有驗出毒品陽性反應，至於為何從過去帶來驚喜，如今造成驚嚇，還需要進一步追查。

