起底炸機場慣犯黑歷史 7年前曾裝小3生到日台交流社團留言 要讓小港機場橫屍遍野

蘇姓男在網路貼文要炸小港機場，2016年就幹過相同惡劣行徑。讀者提供

台北捷運張文隨機殺人事件引發全台震驚，高雄34歲蘇姓男子跟著在網路上大放厥詞，聲稱「張文、鄭捷都是我專案小組的人」，囂張恐嚇要在跨年夜「幹大事」炸掉小港機場。高雄地檢署發現蘇男是「揚言」炸機場前科犯，這次又故態復萌，行為已造成嚴重社會恐慌，高雄地院今（23日）凌晨依恐嚇危害安全罪裁定羈押蘇男。

蘇姓男子21日在臉書公然轉貼張文隨機殺人新聞，發表「張文、鄭捷等人都是我成立的專案小組」、「犯案者都是我的人」等不寒而慄的言論。蘇男更猖狂預告，原定執行炸掉小港機場的任務，現改為 1 月 26 日的「鳳山行動」，目標鎖定鳳山新城，更挑釁表示內容將有所不同，語氣狂妄引發網友恐懼。

蘇姓男子貼文指北捷隨機殺人後，下一個就是鳳山新城。讀者提供

專案小組循線鎖定蘇男涉案時，航空警察突然想起蘇男是「揚言」炸小港機場的恐嚇慣犯。翻開蘇男的黑歷史，2016年10月21日，蘇男前往中國天津旅遊，竟在紅太陽商務酒店內，利用行動電話登入臉書公開社團「日台交流サイトなんでも話そう！日本アンド台灣」（日台交流社團）發表恐嚇文。

當時蘇男以日文刊登了一則令人毛骨悚然的貼文，中文翻譯是「高雄小港國際機場的人注意，今天下午5點，我應該會帶炸彈進去把整個機場炸掉，機場附近的居民也應該會橫屍遍野」。令人傻眼的是，他還在文末署名自稱是「國小3年級學生」，試圖掩蓋身分或規避責任。

這則留言驚動網友轉載與媒體報導，蘇男在貼文當天傍晚搭機返抵小港機場，一下飛機就遭到約談並扣押手機。他偵訊時坦承犯行，辯稱是因為與父母吵架、情感不順，導致心情不好。高雄地院簡易庭審酌，蘇男散布炸彈訊息造成恐慌，無視公共與飛航安全，依《民用航空法》判處有期徒刑3月，准予易科罰金。

當年法官因蘇男領有身心障礙證明，准予易科罰金，希望他能記取教訓。不料，7年後蘇男竟趁著社會不安之際，再度拿「炸機場」當作威脅手段，甚至 消費隨機殺人案加害者，企圖煽動公眾不安。高雄地檢署這次祭出聲押鐵腕，不僅是為了維護跨年夜的治安，更是要遏阻這種反覆恐嚇公眾的偏差行為。

