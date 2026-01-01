起底空拍台北101無人機「雙尾蠍」 港媒：直線距離僅40公里

大陸解放軍東部戰區12月29日起無預警宣布展開「正義使命-2025」對台圍島軍演，當日大陸方面上傳一段解放軍無人機俯瞰台北101的影片，引發各界高度關注。據港媒獨家揭露，該款拍攝俯瞰台北101的無人機應為解放軍TB-001「雙尾蠍」察打一體無人機。拍攝俯瞰鏡頭時，其與台北101直線距離僅40至50公里。

12月29日大陸解放軍東部戰區組織圍台軍演，當日大陸公布的演習畫面出現了解放軍無人機俯瞰台北101的鏡頭。《大公文匯網》報導，結合《中國軍號》發布畫面顯示，該型無人機夜間出機庫，外形輪廓顯示其採用大展弦上單翼，雙尾撐延伸雙垂尾以及三葉螺旋槳設計。據此推斷，該無人機應為解放軍TB-001「雙尾蠍」察打一體無人機。

報導指出，目前大陸解放軍列裝的大型固定翼無人機包括彩虹、翼龍、無偵、攻擊等多個系列。相較於採用渦扇發動機的高速無人機，螺旋槳動力的「雙尾蠍」在經濟性、可靠性、長航時、大載荷以及特定環境適應性方面更有優勢。

公開資料顯示，基礎雙發型「雙尾蠍」，最大起飛重量近3噸，有效載荷超1噸，最大升限1萬米，巡航時速300公里，最大航程可達6000公里。其憑藉長航時、大載荷和強大的機載供電能力，在應急通信與災害救援、物流運輸與特種作業中表現出色。

而軍用型號的TB-001「雙尾蠍」，裝有機載光電設備和合成孔徑雷達，具備全天候偵察能力，能夠在便攜式防空導彈和近程防空導彈的射程之外探測敵人。據稱，俯瞰台北101的影片即是由合成孔徑雷達「拍攝」並合成。

報導介紹，該型機最多可攜帶包括空地導彈、精確制導炸彈等在內的16枚空地打擊彈藥。有開源情報分析指出，該架「雙尾蠍」從位於浙江金華的火箭軍某基地無人機團機場起飛後，直奔台灣島西北方向。拍攝俯瞰鏡頭時，其與台北101直線距離僅40至50公里。

報導指出，早在2022年7月，TB-001「雙尾蠍」就曾經過宮古海峽，自東海進入太平洋，後轉巴士海峽，繞飛到台灣島東側，對台灣進行繞島飛行偵查。在2023年9月和2024年6月間，TB-001「雙尾蠍」也曾繞飛台海周邊。

儘管國防部強調俯瞰台北101的影片為「認知戰」，否認陸方無人機進入我24海浬內。我國防部情報次長謝日升即表示，TB-001無人機確有在台灣周邊活動，但「肯定沒有進入到24浬鄰接區內」。至於相關影像真偽，謝日升則表示「有各種可能」。

