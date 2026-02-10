起底高金素梅黑歷史！曾喊「我們習近平」挨轟 今住家、辦公室被搜

即時中心／黃于庭報導

檢調今（10）早大動作搜索無黨籍立委高金素梅，先是前往她的住處、接著進入國會辦公室，目前相關行動仍持續當中，而北檢低調未說明細節。據悉，她疑似觸犯《貪污治罪條例》，涉嫌以人頭詐領助理費；另有一說為，其競選資金可能來自中國，恐怕違反《反滲透法》。對此，民進黨立委陳培瑜挖出她曾喊「我們習近平」的爭議言論，痛批對方到底是哪國的立委？

國民黨立委羅智強今早突發文稱，「賴政權正在搜索高金素梅，民主寒冬來臨下一個又是誰？」；北檢也證實此事，不過僅低調表示「目前不便回應或說明」。對此，陳培瑜則認為，到底是什麼樣的事件，都可以靜待司法調查。

不過，陳培瑜痛批，羅智強急著幫忙出來洗地、漂白，甚至想要帶輿論風向，指稱這是政治迫害，「如果沒有犯錯，為什麼急著出來洗地？如果沒有犯法，為什麼急著漂白？」

陳培瑜也挖出高金素梅過往爭議行為及言論，她曾經在總質詢的時候，對行政院長說出「我們習近平」；她也怒問，高金素梅到底是哪黨的委員？到底又是哪國的立法委員？是在為台灣人民謀福利，還是在為習近平政府在台灣說話？

最後，陳培瑜強調，當然對於這樣的立委會有所質疑，不過必須靜待司法調查的結果，才能夠給予委員公道，若真的有犯罪事實，當然也希望能早日糾正她的行為。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

